陈国伟：言论自由．“不对付彭文宝” 针对马青发起的反对废除死刑收集签名运动获得槟州行政议员彭文宝的支持，行动党主席陈国伟表示，党内领袖或人民代议士针对公众议题表达立场是行动党对言论自由所坚持的原则，因此不会对彭文宝采取任何纪律行动。

（吉隆坡、槟城21日讯）针对马青发起的反对废除死刑收集签名运动获得槟州行政议员彭文宝的支持，行动党主席陈国伟表示，党内领袖或人民代议士针对公众议题表达立场是行动党对言论自由所坚持的原则，因此不会对彭文宝采取任何纪律行动。

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他接受本报电访时说，行动党以开放及开明的态度来处理及看待备受争议的废死课题。

“其实废死与否，我们党开放开明的态度来处理，所以任何党内的领袖、议员或各层级的党员都有权力发表他们的意见，是或否，包括他们（对支持或反对废除死刑）的立场。”

曹观友：废死课题待党中央指示

民主行动党槟州主席曹观友说，该党中央不曾针对废除死刑课题做出正式决定，槟州行动党也正等待党中央的指示。

他今日出席活动后在新闻发布会上，回应该党州委彭文宝（槟州行政议员）在金马仑巴登威利，于马青发动的反对废除死刑签名运动上签名之事。

他说，槟行动党不会对彭文宝采取任何行动，也不会讨论废除死刑课题，因为那是全国课题，交给党中央讨论及发出指示。

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他说，大马是民主国家，不管是支持还是反对废死，任何一方都可以进行签名运动，即便在国会下议院投票表决时，国会议员也须做出选择。

“在现阶段，任何支持或反对废除死刑的运动必须有所加强，让人民对这课题有更深入的了解，不只是人民，就连本党也必须对废死有相关意识。”