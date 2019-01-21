马诺佳兰：避免补选分裂社会·“巫统勿玩种族政治” 金马仑补选希盟候选人马诺佳兰呼吁国阵阵营尤其是巫统领袖，停止玩弄种族及憎恨政治，避免因这次的补选造成我国社会分裂。

已在金马仑耕耘多时的马诺佳兰拥有许多“粉丝”，纷纷要求合影。（图：星洲日报）

（金马仑21日讯）金马仑补选希盟候选人马诺佳兰呼吁国阵阵营尤其是巫统领袖，停止玩弄种族及憎恨政治，避免因这次的补选造成我国社会分裂。

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他说，为了在补选中取胜，不惜一切用尽各种污浊手段，尤其是不断挑起种族及仇恨的课题，是非常不智及愚蠢，因为这除了会影响国民团结之外，更为年轻一辈留下了负面的示范。

马诺佳兰今早到冷力斯里苏巴马廉兴都庙参与大宝森节的庆典时，受媒体询及，有关巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山昨晚在双溪哥央举行的政治座谈会上，炮火全开攻击行动党是一个反对伊斯兰及马来人的政党时，这么回应。

促莫哈末哈山当大马人榜样

他说，莫哈末哈山是资深的政治及全民领袖，他应该是成为马来西亚人民的榜样，而不是玩弄种族政义，制造憎恨的气氛，这是非常不对的。

“国阵里头也有来自马华及国大党的领袖，无论来自哪一个阵营的领袖都需获得各族人民的支持，而巫统领袖，包括莫哈末哈山玩弄种族政治，岂不是在自打嘴巴。”

他提到，事实上，自这场补选开打，巫统及伊斯兰党的火力就集中在玩弄种族政治，最为明显的就是在日莱州议席。

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他强调，行动党不是种族政党，也不是共产党，而是一个属于马来西亚人的政党，党内拥有各族的党员与领袖。

另一方面，询及希盟被指滥用彭州森林局四驱车来助选的课题时，他回应说，若调查这项指控证明属实，希盟阵营应该马上停止类似的活动，并且紧记教训，别再犯同样的错误。

他强调，所有的选举，包括大选或补选，都必须遵守选举法令与条规，因此无论是希盟、国阵或独立人士都不能触犯法令或条规，要在公平的平台上竞争。