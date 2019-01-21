不满车辆希盟贴纸被撕·朱比里与国阵助选员口角 金马仑国会议席补选拉票工作因为“公器私用”不断引发争议。

朱比里（右）不满车辆贴纸被撕而质问国阵助选人员。（图：星洲日报）

（彭亨．立卑21日讯）金马仑国会议席补选拉票工作因为“公器私用”不断引发争议。

广告

网上广传两段视频，第一个视频显示国阵助选人员，揭开贴在一辆交通工具的国旗和希盟标志贴纸，露出彭亨森林局的标志，质问身穿希盟T恤的司机和乘客为何公器私用，对方只是沉默以对。

第一个视频是水务、土地兼天然资源部副部长东姑朱比里在原住民村庄，声称运载物资轿车的希盟标志贴纸被撕掉，与国阵助选人员发生口角，差点发生肢体冲突。

在视频中，朱比里和国阵支持者交涉，后者指应出示证据，朱比里说，对方若怀疑车辆公器私用，可以报警。

“如果（车辆）是政府资源，可以去投报……不要阻止我们。我生气的原因是你们缺乏教养，阻止我们前进，同时撕毁宣传纸。”

怒发冲冠的朱比里一再大声责骂国阵人员，他说，在国会有声明，水源、土地及天然资源部为原住民提供资源援助，可以通过非政府组织发放，车上置放国旗，没有问题！这有何错？

国阵助选人员则指国家有法律时，朱比里努火更盛，这时旁边有人说：“到这里来欺骗，不能使用政府资源，我们是彭亨州政府……”。

广告

朱比里反驳：“我们有权力为社区福利提供资源”，国阵也不甘示弱说：“我们也有权力找寻……”

怒气冲冲的朱比里说，“可以寻找（所要的证据），但是你们不可以撕毁，你不可以作出缺乏教养的行为。”

“我们在国会说过了，我们有需要做的社会工作，如果不满意，可以拍照（作为证据），没有什么，不要做出有如帮派，缺乏教养的事。”

朱比里一度贴近国阵助选员

广告

朱比里一度贴近身国阵助选员，视频未能看到是否有肢体摩擦，但视频里4次传出“你碰触我！”的声音。疑是朱比里夫人艾达的声音质问：“他推我！为什么推我？”

《星洲日报》数次联络朱比里以取得回应，但是电话进入留言信箱。