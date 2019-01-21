被指官车载物资希盟标志被掀．朱比里与国阵助选员争执 金马仑国会议席补选拉票工作展开以来，“公器私用”争议不断发生；今天脸书传出水务、土地及天然资源部副部长东姑朱比里使用森林局官车运载物资到原住民村庄时被掀掉希盟标志，差点与国阵助选人员发生肢体冲突。

朱比里（右）不满车辆贴纸被撕而质问国阵助选人员。（图：星洲日报）

（彭亨．立卑21日讯）金马仑国会议席补选拉票工作展开以来，“公器私用”争议不断发生；今天脸书传出水务、土地及天然资源部副部长东姑朱比里使用森林局官车运载物资到原住民村庄时被掀掉希盟标志，差点与国阵助选人员发生肢体冲突。

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朱比里促对方报警

视频显示朱比里和国阵支持者争议，运载物资的车被掀开国旗。对方指要寻找证据，可是朱比里却指对方若怀疑车辆公器私用，可以去报警。

根据脸书Nabeel Naqie视频，原属彭亨州森林局的四轮驱动车被用作载送补选物资，车门处贴上希盟旗帜，再盖上国旗。

“如果（车辆）是政府资源，可以去投报……不要阻止我们。我生气的原因是你们缺乏教养，阻止我们前进，同时撕开贴上的国旗。”

怒发冲冠的朱比里一再大声责骂国阵人员，他说，在国会有声明水务、土地及天然资源部为原住民提供资源援助，可以通过非政府组织发放，车上贴国旗没有错。

当国阵助选人员指国家有法治，不要滥用法律时，朱比里怒火更盛，这时旁边传出“到这里来欺骗，不能使用政府资源，我们是彭亨州政府……”。

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当朱比里指“我们有权力为社区福利提供资源”时，国阵人员出声说：“我们也有权利找寻……”

怒气冲冲的朱比里说，“可以寻找（所要的证据），但是你们不可以撕开（国旗），你不可以作出缺乏教养的行为。”

“我们在国会说过了，我们有需要做社会工作，如果不满意，可以拍照（作为证据），没有什么，不要做出如帮派所为，缺乏教养的事。”

一度贴近国阵助选员

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朱比里更是一度贴近国阵助选人员，至于有没有发生肢体摩擦，视频未见能清楚显示，但是朱比里4次传出“你碰触我！”的声音。一把怀疑是朱比里夫人艾达的声音说：“他推我，为什么推我？”

《星洲日报》数次联络朱比里以取得回应，但是电话进入留言信箱。

由警调查南利助理手机被抢

彭亨大臣旺罗斯迪较后受询时说，尽管发生了国阵金马仑国席补选候选人南利莫哈末诺，遭到水源、土地及天然部副部长东姑朱比里拦路，且抢其助理手机事件，不管怎样，到目前为止，竞选情况一切受到控制。

他说，既然南利莫哈末诺已就此事报了案，就交由警方调查此事。

据了解南利莫哈末诺于今日凌晨3时许，已前往双溪哥央警局报案。

根据报案纸，南利莫哈末诺昨天傍晚6时许和助选团前往仁章及迪东原住民村一带拜访后，遭到一名男子拦路并口出狂言，他随后下车了解情况，发现该名男子是东姑朱比里，对方更攀上其交通工具，抢其助理的手机。

指被诬衊用官车助选

傅芝雅促部落客道歉

官车事件也“殃及”首相署副部长傅芝雅沙烈，一名部落客尤斯曼查哈里在部落格撰文指她利用官车在金马仑国席补选活动助选，傅芝雅警告查哈里即刻道歉，否则将采取法律行动。

也是公正党彭亨州联委会主席的傅芝雅今日发文告指出，这名部落客于本月20日，在本身部落格发布一则标题为“金马伦补选：傅芝雅‘对镜子说话’证明滥用政府财物”文章，诬蔑她身为首相署副部长却利用县森林局官车助选。

“我坚决否认这项指责，并挑战对方挺身而出，非隐藏在部落格后，不敢显示任何个人资料。

“我要求对方在今天24小时内作出道歉并删除有关诬蔑文章，否则毫不犹豫的采取法律行动。”

请假驾私人轿车参与助选

她强调，虽然身为副部长，她却是填写请假单，正式从布城请假来参与助选，并且驾驶着私家车。

伊党：副部长下令

“彭森林局借出5官车”

伊斯兰党署理主席拿督端依布拉欣宣称，有关副部长利用权位通过办事处指示彭州森林局借出5辆官车，作为原住民亲善活动，但目前只发现1辆，他质问其余4辆的轿车是否也同样遭滥用为希盟助选。

端依布拉欣今日在脸书专页发文告讽刺说，在取得政权前，希盟领袖通过净选盟常常举办大集会，要求干净与公平的选举，因为这些要求并没有在国阵里实行。

“如今，希盟已经掌权了，但不幸的是，即使掌权9个月，我国选举并没有因此变得比以前更干净及公平。更遗憾的是，他们做着一直以来不断批判国阵的事。

“净选盟曾经打着‘投希盟如果要发展’的口号也被玷污了！所有希盟领袖都保持沉默并护短。”

马青报案促对付

马华金马仑区团团长李庭威今日在马华党校副校长黄国辉、彭亨州团秘书苏仪芳、马青金马仑区团执委罗国林陪同下，针对这起事件在网上广传的视频和图片，向金马仑警区总部报案。

他说，这两起事件有违选举条列8.2条，有关条列阐明，政府的交通工具及通讯器材是不能用来作竞选用途，他希望警方能采取相应的行动。