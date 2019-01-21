曹观友：免车坠海重演‧须探讨加高槟2大桥桥栏 槟州首席部长曹观友促请南北大道公司及槟城第二大桥公司探讨加高槟州2座大桥的左车道桥栏的可能性，以避免再有汽车坠海事件发生。

曹观友（右二）及孙意志（左二）为摩哆骑士穿上反光背心。右一是槟州道路安全局主任杜卡德威。（图：星洲日报）

（槟城‧北海21日讯）槟州首席部长曹观友促请南北大道公司及槟城第二大桥公司探讨加高槟州2座大桥的左车道桥栏的可能性，以避免再有汽车坠海事件发生。

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他今日出席一项道路安全运动活动后在新闻发布会上说，也许目前大桥左车道的桥栏不够高，只能阻拦一般车祸的汽车坠海，但星期日凌晨的车祸证明了桥栏的高度，对强劲撞击力的车祸起不到作用。

“若桥栏的高度有根据标准，那就可以维持，唯在槟城大桥至今已发生2起汽车车祸坠海事故，大道公司有必要重新研究桥栏高度是否能阻止汽车坠海。”

80%车祸驾驶者态度导致

他说，驾驶人士的态度也相当重要，研究显示80%车祸是因为驾驶者的态度所导致的，而槟州政府已着手研究道路安全大蓝图，同时也接受联合国启动的“道路安全行动十年”计划，以期每年减少10%车祸死亡率，并与马来西亚理科大学合作探讨如何减少车祸，通过大数据及科技规划更有效的道路安全运动。

他呼吁驾驶人士在春节期间，根据当局规定的时间表返乡，以减少交通阻塞。

挺左车道规定为摩哆车道

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峇眼惹玛区州议员孙意志说，道路安全局2018年数据显示，国内逾60%死亡车祸涉及摩哆车骑士，因此他支持该局的建议，探讨将左车道规定为摩哆车道，以减少摩哆车死亡车祸。

以“Be Safe Be Seen”（要安全，被看见）为主题的道路安全运动由峇眼惹玛州议员服务中心、槟州道路安全局、文秀本田私人有限公司及拉惹乌达国油加油站联办，于今早9时30分至下午2时举行。除了为摩哆骑士免费检查摩哆车及提供道路安全咨询，也派发1000件反光背心给摩哆骑士。