热带雨林公园有人盗木？·森林局：去年被狂风刮倒 （山打根21日讯）位于俊源新村的山打根热带雨林公园发生盗木事件？原来是假消息！

（山打根21日讯）位于俊源新村的山打根热带雨林公园发生盗木事件？原来是假消息！

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目前有视频在网上疯传，一名华裔男子疑用手机到热带雨林拍摄视频，只听见该男子口操流利客家话，并不断感叹：“看到冇？偷木！偷木！偷木！木桐都没了！都被偷完了！”，视频里的公园到处都是倒树，一片狼藉。

对此，州卫生及人民和谐部长兼山打根区国会议员拿督黄天发的特别事务官刘振鸿今日特别向沙巴森林局传播及创新部门主任卡林阿都沙末求证，获后者证实该视频内容纯属不实。

森林局：去年暴雨倒树

森林局也于今日发出官方报告，明文澄清热带雨林公园并未发生非法伐木案，而是因去年8月17日的一场暴风雨肆虐，造成多达149棵树被狂风刮倒，也有不少设施因此损坏或断裂，如步行道及木桥。

报告指出，有关视频已造成沙巴森林局及州政府形象受影响。

展开重植树木工作

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森林局首席护林员拿督马索再尼早前已向该局及西必洛森林研究与培训中心职员下达指示，到热带雨林公园展开重植树木工作，尤其是种植一些快速生长类的树木。

马索再尼也指示工作人员清除公园里的倒树，以便树木重植工作顺利进行。

此外，他也感谢根区民众关注此事，并承诺将继续与民保持合作，解决诸如此类事件。