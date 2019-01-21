潘俭伟：任警时不查1MDB弊案·“南利变纳吉跟班” 行动党宣传秘书潘俭伟指出，身为前武吉阿曼商业罪案调查局助理总监的国阵候选人南利莫哈末诺，在任时不仅不曾调查甚至揭露一马发展公司的弊案，如今还跟着前首相拿督斯里纳吉的脚步一起拉票。

潘俭伟（前排右二）在行动党众领袖与党员的陪同下召开新闻发布会。前排左起梁德杰、嘉马莉雅；右一为王诗棋。（图：星洲日报）

（金马仑21日讯）行动党宣传秘书潘俭伟指出，身为前武吉阿曼商业罪案调查局助理总监的国阵候选人南利莫哈末诺，在任时不仅不曾调查甚至揭露一马发展公司的弊案，如今还跟着前首相拿督斯里纳吉的脚步一起拉票。

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“无论纳吉去到哪里，南利莫哈末诺就跟到哪里，纳吉就如他的英雄，这样的人还适合做人民代议士吗？”

他说，警员的职责就是逮捕罪犯，惟他在一马发展公司的案件中，没有逮捕涉嫌的罪犯。

他今天在碧兰璋希盟竞选总部，召开新闻发布会时直言，南利莫南利莫哈末诺担任警员有34年之久，身为前高级警官，他从来都没有致力调查一马发展公司的案件，反之与纳吉站在同一阵线。

他认为，若选民能理智地分辨错与对，就会知道南利莫哈末诺不是一个适合的人选。

出席者包括行动党班达马兰州议员梁德杰、万达镇州议员嘉马莉雅、无拉港州议员王诗棋等。

财部搁置数计划

省下资金可发展乡区

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潘俭伟表示，财政部被逼搁置国内许多计划，所省下的资金其实与金马仑的人民息息相关，因部份资金将会用于发展乡区。

他说，财政部因为资金不足的问题被逼暂时搁置数项计划，这包括把捷运二线（MRT2）的建设费用从400亿令吉减至320亿令吉、轻快铁三线（LRT3）的成本则从316亿令吉降至166亿令吉，换言之前者节省了88亿令吉，后者则省下150亿令吉。

他告知，隆新高铁被搁置后，目前共节省了1000亿令吉。

他指出，许多金马仑人都误解希盟政府搁置上述计划都是城市的计划，与他们无关系，其实若政府没有调降计划费用，最终会因为不够资金而无法发展郊区。

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“如果希盟政府不取消或搁置这些计划降低费用，政府的花费就越来越高，国家拖欠的款项就会越滚越大。”

他说，这也证明了希盟联邦政府在发展乡区方面，远比前朝的国阵政府好很多。