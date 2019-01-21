警突击雪蒲种工业区捉9男 ‧ 起160万走私烈酒 武吉阿曼内部安全及公共秩序部根据情报，捣破一个走私烈酒集团，起获价值160万令吉的走私烈酒，并逮捕9名男子助查。

艾克里沙尼（左四起）与全国警察内部安全及公共秩序副总监拿督斯里再纳阿比丁、情报特别调查组警官黄禩兴高级助理总监、蕉赖警区主任莫欣助理总监（左三）及两名查案官，向媒体展示起获的走私烈酒。（图：星洲日报）

（吉隆坡21日讯）武吉阿曼内部安全及公共秩序部根据情报，捣破一个走私烈酒集团，起获价值160万令吉的走私烈酒，并逮捕9名男子助查。

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被捕的9名男子分别是4名本地华裔及5名缅甸男子，警方估计这批走私烈酒走税至少100万令吉。

换言之，即使走私集团用低于市价兜售这批走私烈酒，也可轻易赚取暴利。

起2千张假关税局贴纸

全国警察内部安全及公共秩序部总监拿督斯里艾克里沙尼今日对此召开新闻发布会时指出，警方是在2天前的早上7时许，突击位于蒲种金銮镇工业区的一个单位，起获这批走私烈酒，并逮捕9名26至37岁的男子助查。

他说，当警方上门时，9名嫌犯正在处理这批走私烈酒；警方也在行动中起获2000张假冒的关税局贴纸、2辆罗里、2辆轿车及一辆起货机。

“这批烈酒共553箱，都是真酒而不是假酒，当中包括有各种品牌；警方怀疑这批烈酒是从邻国走私入境，再供应给巴生河流域市场。”

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他说，9名嫌犯已被延扣4天至本月23日，以助查此案。

万津海域起10万私烟另一方面，他说，警方昨日在万津海域发现一艘走私香烟的船，里面有53箱价值10万令吉的走私香烟，不过当警方登船时发现走私犯已经逃走。

“警方目前正对此展开调查。”