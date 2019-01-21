双溪哥央朝野打对台·巫伊巨头演讲垦殖民捧场 朝野阵营昨晚在同一双溪哥央垦殖区举行演讲打对台，地点只相差100尺，然而巫统和伊斯兰党两大巨头同台演讲吸引超过千名垦殖民站着或坐在广场处聆听演讲，在同一条街道举行的希望联盟宗教讲座大约只有100人到场。

巫伊巨头同台政治演说吸引大批垦殖民到场支持。（图片取自脸书PDM Sg Koyan2&3）。

（彭亨．立卑21日讯）朝野阵营昨晚在同一双溪哥央垦殖区举行演讲打对台，地点只相差100尺，然而巫统和伊斯兰党两大巨头同台演讲吸引超过千名垦殖民站着或坐在广场处聆听演讲，在同一条街道举行的希望联盟宗教讲座大约只有100人到场。

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巫统伊党在的讲座会有巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山和伊党主席拿督斯里哈迪阿旺站台，相隔大约100公尺远的希盟讲座是由伊党已故精神领袖聂阿兹的儿子聂奥玛坐镇。

国阵和伊党能够在双溪哥央取得如此势头，除了莫哈末哈山和哈迪阿旺的因素外，目前担任彭亨州务大臣的拿督斯里旺罗斯迪，也是促成这一场巫伊政治讲座会更胜一筹的原因之一。

旺罗斯迪在2004年上阵属于金马仑国会议席的日莱州议席选区，以1万零207张多数票中选为日莱州议员。

2008年第14届大选反风强吹，他在四角战中得多数票5858张，其受欢迎程度可见，尤其是他选后获委任为彭亨州务大臣，在选区内人气急升。

而希盟的讲座则缺乏领袖魅力，人数奇少不足为奇。

巫统509选前排场不再有，国阵和伊黨支持者席地而坐。

希盟讲座仅一二百人聆听

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其实，出席人数少的情况已经出现在希盟领袖讲座会上，以诚信党主席末沙布为主，行动党秘书长林冠英和一众领袖挂帅的讲座会，也无法吸引垦殖民到场聆听，人数也只有一二百人。

虽然出席讲座会不能完全作为选民的投票标准，但是彭亨州首场巫伊联合讲座会，给了国阵强大信心，距离投票日还有数天，会更尽全力争取选票。

没椅子坐也无茶水招待

今时不同往日，国阵支持者到场聆听讲座，再也没有茶水招待，而且连一张椅子也没有。

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509大选前，国阵拉票活动离不开餐食和排场，昨晚到场者只有站或坐在地上，但垦殖民不计较他们受到什么样的招待，最重要的是看到领袖演说。