今起严厉执法·旅游部揪无牌业者 （仙本那21日讯）旅游、艺术及文化部沙巴办事处从明天起，将采取严厉执法行动对付非法旅游业者，包括游客码头经营者，以及带领游客到沙巴公园管辖下岛屿的非法业者。

旅游、艺术及文化部沙巴办事处将采取严厉执法行动对付非法旅游业者，包括带领游客到沙巴公园管辖下岛屿的非法业者。（示意图）

（仙本那21日讯）旅游、艺术及文化部沙巴办事处从明天起，将采取严厉执法行动对付非法旅游业者，包括游客码头经营者，以及带领游客到沙巴公园管辖下岛屿的非法业者。

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该部门沙巴州总监阿末扎奇表示，此措施是为打击无牌旅游业者，同时也保护守法纳税并合法经营的业者。

他指出，游客码头和沙巴公园今后将只接待持牌旅游业者，一旦发现非法业者为游客提供服务，当局将援引1992年旅游业法令对违法者开出罚单；在此法令下，一旦罪名成立，可被判罚款最高5万令吉，或坐牢2年，或两者兼施。

他今日主持旅游、艺术及文化部与仙本那旅游业者对话会后，向媒体发表上述消息。

仙本那非法旅游活动加剧

阿末扎奇表示，近年来仙本那成为外国游客尤其中国人的热门观光点，以致当地的非法旅游活动日益加剧。

他说，由于非法业者无需承担租金，能够降低价格来吸引游客，因此打击非法旅游活动有助于维护旅游市场的竞争秩序。

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他指出，2016年至今，仙本那共有15家无牌业者获得合法营业执照；他也提醒持牌旅行社切勿与无执照业者合作。

此外，仙本那县官比雅努士表示县议会将与旅游部及相关机构合作采取执法行动，以确保旅游业者遵守法令与条规。