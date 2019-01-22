黄勤如：再回头也拒收·沙闽福总不留福州公会 （亚庇21日讯）沙巴纳闽福州联合总会会长拿督黄勤如对亚庇福州公会两度退出总会的做法感到失望，并扬言不会挽留，且不接受该会重返总会。

右为沙巴纳闽福州联合总会会长黄勤如。

（亚庇21日讯）沙巴纳闽福州联合总会会长拿督黄勤如对亚庇福州公会两度退出总会的做法感到失望，并扬言不会挽留，且不接受该会重返总会。

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成立年余两度退出

黄勤如指出，沙闽福总成立至今才一年多，亚庇福州公会却两度退出。

他表示，虽然亚庇福州公会仍未提交退出信函给沙闽福总，但他昨午（20日）已经得悉该会在会员大会通过提案，且对外公布决定退出总会。

总会只剩8属会

黄勤如昨晚出席主持沙巴亚庇屏南同乡会首届理事就职典礼暨己亥年新春联欢晚会，受访时如此回应。

他指出，沙闽福总理事也在昨天下午开会决定接受亚庇福州退出，意味著该总会旗下今后只剩8个属会。

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“我感到很失望，他们（亚庇福州）已经不是第一次，早前曾经退出过一次。这次就算他们想要回头我也不要了。”

必成未来争吵课题

同时，黄勤如认为亚庇福州公会有数千名会员，区区几名理事和会员在大会做出如此决定，相信将来必定会成为争吵的课题。

“一个公会加入总会要经过会员同意，要退出当然也要所有会员同意；我觉得他们应该依循民主制度，进行投票来决定。”

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他表示，沙闽福总旗下原本只有9个属会，属会之间出现意见分歧，理应坐下来好好谈，不需要对外公布，就好比夫妻吵架之后就和好如初，不是对外人讲或离婚。

而身为总会长的他则视所有属会为兄弟，不会偏袒任何一方。

“属会强，总会才会更强，属会之间有如一家人，必须要团结一致，不要给外人笑话。”

放眼全沙至少20属会

另一方面，黄勤如指出沙闽福总的目标是在全州各地拥有至少20个属会，他之前已协助数个公会注册成立，接下来还会继续协助注册更多公会。

为了加强与其他乡团的联系，他也鼓励沙闽福总属会加入其他总会，如沙闽福建社团联合会及亚庇华人同乡会馆联合会等。

他也说，该总会将积极推动会务，以期更多人知道该总会的存在；他亦鼓励属会多主办活动和聚会，以及邀请总会长与理事出席参与，并承诺本身会给予赞助支持。