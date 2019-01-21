欧阳捍华：征求小贩意见‧春节后重建沙登巴刹 行动党史里肯邦安区州议员欧阳捍华宣布，他们将在农历新年后重启沙登新村巴刹重建计划，并会征求巴刹小贩意见，探讨兴建单层或双层巴刹。

欧阳捍华（右一）分派红包给长者，并预祝他们农历新年快乐。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧沙登20日讯）沙登新村巴刹重建计划即将在农历新年后重启！

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行动党史里肯邦安区州议员欧阳捍华宣布，他们将在农历新年后重启沙登新村巴刹重建计划，并会征求巴刹小贩意见，探讨兴建单层或双层巴刹。

“由于巴刹小贩对要兴建单层或双层巴刹出现不同的意见，因此我们将收集小贩的意见，并认真商讨该问题。”

临时巴刹地点细节未定

欧阳捍华说，该重建巴刹计划面对两大挑战，即巴刹原址土地不大及临时巴刹地点。该巴刹有数百名小贩，其中有将摊位转租给第三者及非法小贩，要如何容纳全数小贩是一项挑战。

“另外，在重建巴刹期间，我们必须寻觅一块适合用作临时巴刹的土地。目前我们已寻获适合的土地，惟仍有一些细节需要商讨。”

欧阳捍华今早出席行动党万家亿支部主办的新春施赠贫老活动时，如是表示。出席该活动者包括梳邦再也市议员戴祯兴、王奕翔、沙登新村村长唐竟发、“真心团结，爱心团队”主席吴锡原、财政黄丽云、委员朱美莲及林丽莲。

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欧阳捍华说，配合农历新年，行动党万家亿支部第10年主办新春施赠贫老活动，同时今年也是第二年与“真心团结，爱心团队”配合主办，分派应节用品、日常用品及红包给居住在万家亿的中下层人士。

他认为，社团及非政府组织在农历新年到来前，主办施赠贫老活动是一项很好的文化，让大家在欢庆佳节的同时，也不忘社会弱势群。

吴锡原：施赠贫老陆续来

吴锡原说，该场活动是该团队今年举办的第二场新春施赠贫老活动，接下来该团队仍会继续举办施赠贫老活动。

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“团队每年都会举办施赠贫老活动，且会到全马各地举办。”