张淑媚‧喜欢与兴趣是两回事 台湾知名节目主持人蔡康永说：“如果你把喜欢的事当成工作来做，那对自己会是一个巨大的挑战。因为你要剖开它有趣的表象，去挖掘和研究深处的底层逻辑，但凡上升到了专业的高度，工作都不太让人喜欢。”

台湾知名节目主持人蔡康永说：“如果你把喜欢的事当成工作来做，那对自己会是一个巨大的挑战。因为你要剖开它有趣的表象，去挖掘和研究深处的底层逻辑，但凡上升到了专业的高度，工作都不太让人喜欢。”

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当工作与兴趣出现冲突，那该如何是好？相信这一般是职场新鲜人在就职以后，时常思考的一个问题。

工作将近4个月，才赫然发现原来鱼与熊掌无法兼得，“喜欢”似乎不能视为工作的理由，毕竟“喜欢”的背后通常掺杂许多无奈与现实感，并不是所有事能如你所愿，之后就会发现“喜欢”的事没有以后，为了以后喜欢的事，现在先做不喜欢的事，但，知易行难，毕竟只有接触自己感兴趣的才有继续的动力。

个人认为，做一件事最不能缺乏的就是热情与兴趣，人性是好逸恶劳，若从事不喜欢的职业，就是百分百折磨，也是苦难的开始；若做着自己喜爱的事，则是战胜内在的惰性、外在的官僚体制与繁文缛节，而能在这繁琐、条规、体制之下感受到一丁点工作的“乐趣”，亦算是生活的奢侈。

然而，“喜欢”与“兴趣”还真的不能有任何瓜葛，毕竟兴趣源自喜欢，但喜欢不代表热爱，就像对某一件事物感兴趣，但却还谈不上喜欢与否。

记得在网络上，看过这么一段文，让人有热情的工作，从不是追求而来，而是有一天现身在眼前，开始是有能力做，获得录用机会；做着做着，得到成绩，受到赞扬，觉得自己还行，慢慢地喜欢这份工作，于是热情来敲门，从驾轻就熟转变成理想工作。

原来喜欢与兴趣，不是追求来的，而是凭实力培养而来；但愿以后的工作生涯中，我会尝试著对我喜欢的事情，更多一点点的热爱，哪怕是面对未知的困难与挑战。