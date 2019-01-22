过去8年涉奸杀抢偷·根地咬警方通缉5男 （根地咬21日讯）于2000年至2018年间涉嫌干下谋杀、强奸、打抢和破门行窃案，5名男子遭根地咬警方通缉。

根地咬警区主任沙鲁丁（右三）在新闻发布会上发布5名通缉犯照片。

（根地咬21日讯）于2000年至2018年间涉嫌干下谋杀、强奸、打抢和破门行窃案，5名男子遭根地咬警方通缉。

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根地咬警区主任沙鲁丁今日在新闻发布会发布这5名通缉犯的照片和资料。

通缉犯为来自山打根拉卜路11哩半的Mochain Sahidol（42岁）、根地咬甘榜比雅的Marlin Koron（32岁）、吧巴甘榜十字路的Yahya Kahar（50岁）、甘榜里卡士进步园的Mohd Azni Sarni（42）以及苏克投隆青年新村的Jamri Rahili（33岁）。

沙鲁丁呼吁民众提供情报，若发现通缉犯行踪立即通知附近警局。

平安夜破窃 3嫌落网

另一方面，根地咬警方于本月10日逮捕在去年平安夜干下破门行窃的3名男子，起获失窃的家用电器和家具。

3名嫌犯当中包括1名买家，本地人；而2名外籍嫌犯也被验出滥用毒品。

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沙鲁丁也宣布涉及3宗偷车案的2名嫌犯和1名买家于去年10月和12月先后被捕，2名嫌犯也被验出吸毒。

2人酒驾被捕

另外，2名年约20岁的男司机于上周六根地咬警方执行的醉酒行动中，涉及酒驾被捕。警方也在该行动中发出10张交通传票予违例司机。

沙鲁丁也透露，2017至2018年共有25人涉及斗鸡赌博被捕，当中11人被控上法庭。