州政府探讨安顿方案·或准灾民原地重建 （亚庇21日讯）州政府现阶段仍在探讨安置必打丹甘榜巴西布迪火灾灾民的方案。

后排右三起为必打丹区国会议员阿旺胡赛因及沙巴国民登记局总监依斯迈阿末与获国民登记局补发报生证及大马卡的灾民交流。

（亚庇21日讯）州政府现阶段仍在探讨安置必打丹甘榜巴西布迪火灾灾民的方案。

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必打丹区国会议员阿旺胡赛因今日表示，他会与必打卡士区州议员拿督乌达苏莱及丹绒亚路区州议员拿督王鸿俊共同讨论此事，但他们也会尊重灾民的意愿。

他说，他们了解到灾民有意要要返回火灾地点重建房屋或在原址居住，他们也会向州政府传达灾民的意愿。

“现在该土地属州政府土地，若要在该处兴建人民组屋等房屋，或许有机会，但一切仍需与州政府讨论。”

登记局补发大马卡出生证

阿旺胡赛因今日在必打丹民众会堂，出席沙巴国民登记局的大马卡及报生证补发活动后，在新闻发布会上向记者这么表示。

在今日的补发大马卡及报生证活动中，沙巴国民登记局共发放了8张大马卡及35张报生证予相关证件在火灾中被烧毁的灾民。

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在场的沙巴国民登记局总监拿督依斯迈阿末强调，该局在处理这些灾民的申请时，都会审核本身数据库内的数据，确保不会被有心人滥用。

设灾区流动服务柜台

依斯迈阿末说，他们也会安排流动服务柜台前往灾区，以方便灾民申请补发证件，无需在耗时处理灾后处理的事宜时，也需为申请证件的事务而烦恼。

“一般替换大马卡或报生证只需在30分钟内就能完成，不过灾民的申请，我们则需要再三审核，最迟会在2个星期内完成。”

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他补充，他们会在明日（22日）前往古达邦耳岛，协助在上周同样遭遇火灾，重要文件被烧毁的灾民处理补发证件程序。

甘榜巴西布迪在12日发生大火，烧毁55间房屋，造成300余人流离失所。