杨德利:勿忘抗日历史·神山游击队应纳入课纲 (亚庇21日讯)前首席部长拿督斯里邦里玛杨德利认为,神山游击队的抗日事迹应该纳入小学课本,让全体人民记得这段历史。

前首席部长杨德利(左二)为神山游击队历史书籍主持推介礼。左为作者黄子坚;右起为黄子坚夫人刘美凤、OPUS出版社董事经理曾昭伦及马来亚大学出版社的代表亚当·黄·阿都拉。

(亚庇21日讯)前首席部长拿督斯里邦里玛杨德利认为,神山游击队的抗日事迹应该纳入小学课本,让全体人民记得这段历史。

广告

杨德利强调有关历史的重要,并建议有关当局将这段历史纳入小学教学大纲;作为开始,他们也许可以采用一年一度的神山游击队烈士追悼会上使用的总结资料。

他称,除了一年一度的烈士牺牲纪念日,神山游击队的历史事迹鲜少被媒体和民众提及,很多马来西亚人,甚至沙巴人都不知道这段历史。

杨德利是今日在马来亚大学历史系教授拿督黄子坚博士的新书《One Crowded Moment of Glory:The Kinabalu Guerrillas and the 1943 Jesselton Uprising》(密集短暂的荣耀:神山游击队和1943年哲斯顿起义)推介礼上,这样表示。

杨德利表示,上述著作讲述了沙巴各民族团结的精神,因为神山游击队和他们的支持者是由各族组成,包括来自菲律宾南都的达威达威岛。

他称,该游击队的队员全是由农民、渔夫、商人、文员及一般热血的平凡人组成,他们所展现的勇气和团结精神,使人民对沙巴产生了强烈的归属感。

“这本书是我读过的其中一部最好的著作……如果你读了这书,你会成为一个更好的人,因为它使你谦虚。”

广告

他称,该著作是作者经过多年的调查以及走遍数个国家后写成,内容记载了沙巴人的祖先为了保卫家园以及抵抗日军所做的牺牲。

中文版明年出版

OPUS出版社董事经理拿督曾昭伦表示,上述著作《One Crowded Moment of Glory:The Kinabalu Guerrillas and the 1943 Jesselton Uprising》(英文原版)是由马来亚大学出版社所出版,不过,

他已经从作者黄子坚手上获得该著作中文版的出版权,目前正展开翻译工作。

广告

他有信心这著作的中文译本将于明年的今日(1月21日)出版。

他表示,该著作记载了神山游击队从起义到壮烈牺牲的事迹。他称,该游击队约300名队员在首领郭益南的率领下,于1943年10月10日“双十节”发起攻击,杀死了60名日军,并短暂地占领了哲斯顿(现亚庇)、斗亚兰和孟加达。

不过,由于缺乏装备,日军从古晋调派的援军于3天后抵达,双方持续对抗超过2个月,最后日军以杀死路阳山东坳400个居民来要挟神山游击队,终于迫使后者投降,郭益南及数名领袖被处决。过后,一百七十多名烈士于1944年1月21日被日军枪杀,壮烈牺牲。

另外,身为沙巴人的黄子坚表示,他于20年前开始撰写这本著作,如今出版此书的愿望才成真。