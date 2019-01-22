3机构新春探访·孤儿耆老心暖暖 （亚庇21日讯）马中总商会沙巴分会、东顺集团及顺心疗养所今日到京那律老人院及沙巴济世之家展开联合新春送暖慈善活动，让孤老和残疾群体感受到社会关爱及温暖的佳节气息。

马中总商会沙巴分会、东顺集团及顺心疗养所到京那律老人院及沙巴济世之家展开联合新春送暖慈善活动。

（亚庇21日讯）马中总商会沙巴分会、东顺集团及顺心疗养所今日到京那律老人院及沙巴济世之家展开联合新春送暖慈善活动，让孤老和残疾群体感受到社会关爱及温暖的佳节气息。

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马中总商会沙巴分会会长、东顺集团首席执行董事兼丽可医疗器（沙巴）有限公司主席拿督刘顺泰今日率领3个单位近50人，与弱势群体提早欢庆新春。

一行人早上到京那律老人院时，逐个派发新年红包及福袋给88名长者，该院职员也各别获派发红包，让老人院充满佳节气息。

下午前往沙巴济世之家时，除了派发红包，也送上大批日常用品及物资，并与院内成员一同大跳鸭子舞，气氛融洽又欢乐。

刘顺泰表示，公司每年新春前都会筹办探访活动，到慈善福利机构探望长辈及向有需要的弱势群体赠送日常用品及派新春红包，十多年如一日，已经成为公司传统之一。

他指出，这些年来也有不少其他友好企业参与，有些甚至另行安排拜访活动，今年令他感到欣喜和感动的是获得马中总商会沙巴分会理事会、女企业家委员会及青年企业家委员会首次参与。

马中总商会沙巴分会、东顺集团及顺心疗养所成员到访沙巴济世之家，送上大批日常用品及物资。

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传扬大爱影响身边人

刘顺泰说，这符合了彼等多年来履行企业社会责任的精神及影响更多身边的人和团体，加入关怀及照顾弱势群体的行列，让大爱精神宣扬开去。

“贫穷、疾病、衰老等无常，是不分种族和宗教背景的，唯有缔造爱心社会，让有需要者获得照顾及关怀，才能够让我们生活在更美好，更幸福的社会。因此我们行善助人的慈善公益工作，也应该不分种族，不分你我。”

刘顺泰也表示，新春佳节在沙巴不单是华人的重要节日，也是各民族同欢共庆的好日子，所以每年的新春探访活动也不分种族。

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“我们不能够期望政府承担全部的责任及工作，社会各界也应该多关注福利公益工作，大家有钱出钱，有力出力，尤其今年是充满挑战的一年，慈善福利工作一定也会面对更大的压力，希望我们除了再穷不能穷教育，也能够做到再苦不能苦福利。”

据悉，京那律老人院共有88名年龄介于60至100岁的老人，38名职员；沙巴济世之家有30名残障人、24名实习生、21名幼儿及39名职员。