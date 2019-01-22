大宝森放烟花炸伤34人2男被捕·警：非恶意滋事 鹅唛警区主任三苏助理总监说，上述2名嫌犯今早会被警方带上法庭申请延扣，进行深入调查，警方目前也在追查另外1名男子的下落。

（吉隆坡22日讯）成千上万的兴都教徒，昨晚在峇都喼斯里苏巴马廉兴都庙庆祝大宝森节，当中有人燃放烟花助兴，孰知烟花却飞进人群并爆炸，造成34名男女被火花灼伤，3辆轿车车镜被炸破，警方事后逮捕2名男子查办，并在追查另外1人的下落。

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被捕的嫌犯，分别为1名华裔男子（23岁，舞蹈员）及印裔男子（28岁），根据警方初步调查，嫌犯燃放烟花纯粹是助兴，并非恶意滋事，无论如何，由于有人受伤及轿车受到破坏，警方目前援引刑事法典第286（疏忽使用爆炸物）条文调查此案。

鹅唛警区主任三苏助理总监说，上述2名嫌犯今早会被警方带上法庭申请延扣，进行深入调查，警方目前也在追查另外1名男子的下落。

他说，燃放烟花的华裔嫌犯是在印裔社群长大，讲得一口流利的淡米尔语，女友也是印裔，他昨天是与两名友人一起到峇都喼。

“上述意外发生于昨晚8时40分，事发地点为峇都喼斯里苏巴马廉兴都庙附近的高架天桥，朝往第1浴场的路段。”

三苏说，受伤的34人，其中6人被送入医院接受治疗，分别为士拉央医院（3人）、隆市中央医院（2人）及双溪毛糯医院（1人），他形容6人伤势稳定。

他说，另外28人轻微灼伤，事后被送入当地的临时诊疗所治伤。

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“34名伤者分别为印裔男子（13人）、印裔女子（17人）、马来女子（2人）、华裔女子及身份不明者各1人。

“3辆被破坏的车辆，分别为日产Serena、宝腾Exora及迈薇。”

三苏强调说，警方在上述庆典中，并未发出任何燃放烟花或爆竹的准证，嫌犯燃放烟花的动机，被查悉纯粹是为了助兴，并非恶意滋事，肇祸的烟花原本是在空中爆炸，由于技术性问题，导致它飞进人群爆炸造成多人受伤。



