张振彬：人口不多·古达华裔没分裂本钱 （古达21日讯）丹绒加布区州议员张振彬呼吁古达华裔同胞尤其是客家人发挥守望相助、精诚团结精神，为族人维护权益及做出贡献。

嘉宾与最年长的夫妇及寿星合影。

（古达21日讯）丹绒加布区州议员张振彬呼吁古达华裔同胞尤其是客家人发挥守望相助、精诚团结精神，为族人维护权益及做出贡献。

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他说，沙巴州包括古达华裔人口不多，只有团结是力量，没有分裂的本钱。

他说，该会是古达会员人数最多的华团，在会长张志华的领导下团结一致，为会员谋求福利。

他表示，首长沙菲益阿达将在今年访问中国，致力为沙巴招来更多中资。

此外，州政府当今还要承担前朝政府留下的外债，两三年后沙巴的经济会转好，为各族包括华裔带来好处。

另外，沙菲益下令禁止木桐出口，为州内板厂加工制造就业机会。

他表示将积极与拿督林少辉处理古达巴拉望渡轮码头服务问题。此外，政府将在2年内在古达落实兴建深水码头计划。

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张振彬是于昨日出席古达客家公会举行的农历新年联欢敬老宴会时，这样表示。

张志华：引导各组办活动

古达客家公会会长张志华表示，该会将加强各组所谓自发性和推动各项活动的权责，理事会将扮演引导及资助的角色。

他指出，拿督丘玉荣、拿督罗源广、罗贵和以及黄来兴乡贤为该会捐献20万以上，该会将以他们的名字命名客家大楼礼堂、会议室、办公室。此外，文物馆以拿督王平忠命名纪念他对该会的贡献，有关事项将在会员大会提呈寻求通过。

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当天该会颁发敬老红包予240名70岁以上的乐龄同乡。现场最年长的夫妇是陈源送与钟爱珍，最年长寿星公是李叨仁、最年长寿星婆则是刘瑞珍。

出席者包括主宾、该会永久名誉顾问黄来兴及筹委会主席温紫文等。

丹绒加布区州议员张振彬（站者右四）颁发敬老红包予最年长夫妇的陈源送（坐者左三）。