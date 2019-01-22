大马踢友谊赛受伤·李克勤发火公审对手：“一点都不友谊” 香港歌手李克勤是圈内出名的足球狂热分子，近日更与晨㬢B队在大马踢了场友谊赛，未料场内却闹出不愉快事件。

（图：IG）

（吉隆坡22日讯）香港歌手李克勤是圈内出名的足球狂热分子，近日更与晨㬢B队在大马踢了场友谊赛，未料场内却闹出不愉快事件。

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李克勤近日分别在IG和脸书上载几段限时动态，还留言指“友谊赛但一点都不友谊”，甚至还晒出自己膝盖脱了皮的伤势，留言指责14号球员“一点都不友谊”，之后他曝光该名球员照片，还没有打上马赛克，写上：“就这个14号，我记得你，”还无辜透露自己被踢了2脚。

随后他又在IG连发数张当天踢球的场内照，当中老婆卢淑仪这次也有随行到大马。不过值得注意的是，有张照片明显看到他正与14号球员起争执，有人就照片留言“广东话粗口教学！”李克勤也忍不住回应：“少不了。”据了解，老婆卢淑仪这次也有随行到大马。

照片曝光后，有网民认为踢球受伤在所难免，不应如此公审对方，不过有网民力挺，认为对方踢球不用到这种地步，不顾后果。

晨㬢B队合影。（图：脸书）

（图：脸书）

李克勤与14号球员起争执。（图：脸书）

李克勤晒出自己脚上伤势。（图：脸书）

李克勤还晒出对方的照片。（图：脸书）