望打击谣言‧ WhatsApp限同一信息最多转发5次
2019-01-22 09:18
望打击谣言‧ WhatsApp限同一信息最多转发5次
WhatsApp政策及通讯副总裁Victoria Grand周一（21日）在印尼出席活动时宣布，转发信息最多5次的限制即日起扩展至全球。程式即日起会推出有关更新，Android系统用户将首先收到，iOS用户紧随其后。
WhatsApp宣布由即日起，限制全球用户只能转发同一信息最多5次，希望藉此打击“误传资讯与谣言”。此前用户最多可转发同一信息予20个用户或群组。
广告
WhatsApp政策及通讯副总裁Victoria Grand周一（21日）在印尼出席活动时宣布，转发信息最多5次的限制即日起扩展至全球。程式即日起会推出有关更新，Android系统用户将首先收到，iOS用户紧随其后。
WhatsApp有关一个信息最多转发5次的限制于去年7月已在印度实施，原因是有印度的WhatsApp用户流传一些有关绑架孩子的假消息，令部分民众执行私刑，甚至打死人。
WhatsApp目前在全球约有15亿名用户。
（香港明报）
文章来源：星洲网·2019.01.22
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论