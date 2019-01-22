望打击谣言‧ WhatsApp限同一信息最多转发5次 WhatsApp政策及通讯副总裁Victoria Grand周一（21日）在印尼出席活动时宣布，转发信息最多5次的限制即日起扩展至全球。程式即日起会推出有关更新，Android系统用户将首先收到，iOS用户紧随其后。

（图：法新社）

WhatsApp宣布由即日起，限制全球用户只能转发同一信息最多5次，希望藉此打击“误传资讯与谣言”。此前用户最多可转发同一信息予20个用户或群组。

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WhatsApp政策及通讯副总裁Victoria Grand周一（21日）在印尼出席活动时宣布，转发信息最多5次的限制即日起扩展至全球。程式即日起会推出有关更新，Android系统用户将首先收到，iOS用户紧随其后。

WhatsApp有关一个信息最多转发5次的限制于去年7月已在印度实施，原因是有印度的WhatsApp用户流传一些有关绑架孩子的假消息，令部分民众执行私刑，甚至打死人。

WhatsApp目前在全球约有15亿名用户。

（香港明报）