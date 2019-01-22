敦马抵访与总理会面‧大马欢迎奥地利更多投资 首相敦马哈迪欢迎更多奥地利外来直接投资到大马，并强化大马与奥地利的双边关系。

93岁马哈迪（左）昨天在维也纳与32岁的奥地利总理库尔兹会晤，形成最老和最年轻领导人会面的画面。（图：马新社）

（维也纳21日马新电）首相敦马哈迪欢迎更多奥地利外来直接投资到大马，并强化大马与奥地利的双边关系。

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马哈迪今日与奥地利总理库尔兹在总理府进行40分钟的会议后，在联合记者会上表示，双方讨论的焦点在于经济，而大马了解奥地利有许多优良的工业化企业。

最年长及最年轻国家领导人会面

马哈迪与库尔兹的会面也创下最年长及最年轻国家领导人会面的历史性一刻，他们分别为93岁及32岁。

马哈迪说：“奥地利可以提供的东西会更多，奥地利对于马来西亚产品也是非常好的市场。我们也欢迎更多来自奥地利的外来直接投资。”

“我们知道目前的贸易额不高，但是都很实质，因此投资可以增加两国的贸易额。”

马哈迪表示，他与库尔兹对于大马所发生的事情展开了非常好的对话。

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他说，奥地利也有参与浮罗交怡的缆车计划。

“（希望）更多奥地利游客前来马来西亚，也有很多热爱音乐的大马人来到奥地利。”

库尔兹：要向马哈迪学习

也是目前世界上最年轻国家领导人的库尔兹（32岁）表示，他很高兴与马哈迪会面，对方也是世界上最年长与最有经验的国家领导人。

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“作为最年轻领导人，我还有很多要向他学习。我很高兴能够与世界上最年长及最有经验的领导人会面。我感谢他抽出时间与我会面。”

“我们也看到大马在能源及基础设施领域有巨大潜力。我们可以通过更紧密合作加深我们的关系，以及强化双边关系及日后的经济。”

库尔兹表示，奥地利每年投资在大马的投资额8亿6000万欧元，并有70家奥地利企业在马来西亚营运。

马哈迪较后也与奥地利总统亚历山大范德贝伦会面。