与杜汶泽同病相怜齐患流感·田蕊妮：停工一天 近日流感肆虐，不少艺人均中招，就连视后田蕊妮昨日也在脸书宣布因流感停工！

（香港22日讯）近日流感肆虐，不少艺人均中招，就连视后田蕊妮昨日也在脸书宣布因流感停工！

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忙于拍摄TVB新剧《她。她。她的少女时代》的田蕊妮，昨日在脸书上载一堆药物照片，留言：“中咗流感！是日停工一天！”她透露在拍剧期间发病，当时已高烧至102度，最终顶不顺要回家休息，就连老公杜汶泽也“同病相怜”，一起患流感。

杜汶泽也在脸书上载药包照片，其中一包正是专治流感的“特敏福”，他留言不忘大赞老婆“好好”，病菌也要跟他分享，果然有“福”同享！

田蕊妮接受香港媒体电访时透露，前日起床感到有点喉咙痛，由于没有大碍，故只吃了维他命产品便出门，如常开工，当拍摄第二场戏份时，突然感到整身骨头痛，之后觉得自己发烧，“原本晚上还要拍，但我顶不顺就回家休息，一探热已经102度几。”

由于太辛苦，她自行服退烧止痛药后，便冲凉上床休息，惟整晚未有退烧，更把病菌传染给杜汶泽。为安全起见，医生为她打针后，建议休息一天，目前仍未知明天能否复工。