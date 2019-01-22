大宝森节摸黑还愿赎罪‧逾160万人挤爆黑风洞 来自全国各地数以万计的虔诚兴都教徒，趁今天大宝森节摸黑前往黑风洞斯里马哈马里安曼兴都庙还愿赎罪，热闹地庆祝大宝森节。

兴都教徒相信，扛着越大和越重的卡瓦第神座向神明赎罪，必能减轻自己心中的罪。（图：星洲日报）

（吉隆坡21日讯）来自全国各地数以万计的虔诚兴都教徒，趁今天大宝森节摸黑前往黑风洞斯里马哈马里安曼兴都庙还愿赎罪，热闹地庆祝大宝森节。

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一如往年，民众和游客都一窝蜂涌往位于鹅唛路的黑风洞，斯里马哈马里安曼兴都庙理事过后宣布，当局估计今年的人潮逾160万人次。

这项兴都教徒一年一度的大节日，也使到附近方圆2公里之内的交通非常拥挤，人群把黑风洞广场和外围的道路挤得水泄不通。

首次邀希盟领袖出席庆典

今年也是希盟政府上台执政后的首个大宝森节，主办单位即斯里马哈马里安曼兴都庙理事，首次邀请雪州大臣阿米鲁丁和掌管国家团结及社会和谐的首相署部长瓦达姆迪出席庆典。

不少民众和外国游客一家大小前来凑热闹，并观看众信徒身上背着卡瓦第（Kavadi）神座或以银针和银勾刺穿口腔与背部进行敬神仪式及游行活动等。

有的信徒随著强烈的印度音乐和鼓声舞动身体，赤脚爬上黑风洞272级的阶梯，向神明献祭及还愿。

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增服饰饮食摊位热闹

据记者的观察，今年现场增加了各式售卖各种印度传统服装、金饰、花束、各种小吃、饮料及儿童玩具等摊位，加上炎热的天气，使得现场气氛格外热闹。

大宝森节是兴都教徒献给战神穆鲁甘的节日。