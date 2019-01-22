迎奥运顾形象．日大型超市将停售成人杂志 日本大型超市7-11和罗森（Lawson）决定停售成人杂志，这是为了让女性和孩童到店内不会觉得不舒服，以及为迎接2020东京奥运，要避免外籍观光客认为日本形象低落。

（图：法新社）

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（日本．东京22日专电）日本大型超市7-11和罗森（Lawson）决定停售成人杂志，这是为了让女性和孩童到店内不会觉得不舒服，以及为迎接2020东京奥运，要避免外籍观光客认为日本形象低落。

日本经济新闻昨日报导，日本7-11决定在8月底之前，全日本逾2万家店铺原则上停售成人杂志。7-11昨日开始通知出版社停售成人杂志的方针。至于成人杂志的定义，则比照所有超商公司加盟的业界团体所订的标准。

罗森昨日宣布，在8月底之前1万4000家店停售成人杂志。

报导说，7-11超市贩售成人杂志的营业额不到超市整体的1%，加盟店是否停售成人杂志，由加盟店自行判断，但超市公司总社不鼓励贩售成人杂志。

目前加盟7-11的约店铺约有1万5000家贩售成人杂志，预估到8月底之前所有店铺将停售。

停售成人杂志主要是考虑到来店的客人当中，约5成是女性、孩童及访日的外籍客。超商等零售店的架上摆着成人杂志的情况在日本以外的国家相当罕见。2020东京奥运暨帕运将有许多外籍观光客访日，这些大型超商公司认为有必要事先提出对策。

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2017年年底开始，永旺（Aeon）公司旗下的超市Ministop就停售成人杂志。永旺表示，虽然停售成人杂志或多或少影响到营业额，但却获得了更多人的肯定。

全家便利超市（FamilyMart）去年4月起直营店就停售成人杂志，加盟店还在考虑对策。

针对联合国永续发展目标（SDGs）等社会环境的考量，7-11上个月起已要求东京的加盟店撤掉店头的烟灰缸。

（中央社）