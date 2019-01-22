胡永泰：多元化融资．政府应设国家货币基金 谢富年东南亚研究所主席胡永泰认为政府应该成立国家货币基金，多元化融资，落实“清迈倡议”，亚洲有充裕的资金来设立本身的“消防局”，无须向国际货币基金组织求助。

金融学者警告全球债务上升，恐引发金融危机。左起为哈拉尔、胡永泰、马丁杨和李相健。（图：星洲日报）

（吉隆坡21日讯）谢富年东南亚研究所主席胡永泰认为政府应该成立国家货币基金，多元化融资，落实“清迈倡议”，亚洲有充裕的资金来设立本身的“消防局”，无须向国际货币基金组织求助。

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胡永泰也说，只要改善国家施政，特别是杜绝贪污问题，营商成本就会削减，同时改善司法和培育更多的本地专才，让外资有信心回流。

他今日在出席亚洲影子金融监管委员会（ASFRC）“债务上升和亚洲金融危机”研讨会上，发表谈话。

针对大马2018年的经济成长问题，他说，大马经济将会因为作为最大客户的中国经济放缓而受冲击。

他说，中国经济的放缓除了贸易战之外，还包括中国要减少债务，取得更健康的成长，中国大可通过扩大钢铁和洋灰产量来取得成长。

“中国已有太多的钢铁和洋灰，大马在短期内将会受到打击，但中国有了更好的经济成长模式后，对大马是有利的。”

2008金融危机后贷款剧增

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亚洲影子金融监管委员会（ASFRC）在声明中说，自2008年金融危机以来，贷款大幅度增加，全球债务过度开始感受压力。

“公司和家庭通过累积债务应对低利率制度，引发了产业泡沫、股票回购和高度消费支出。

声明说，发展中经济体债务的主要问题在于离岸市场的国内债务融资，导致对离岸市场波动和国内货币贬值的敏感性。

该委员会警告说，这些因素会增加金融对债务违约的脆弱性，产业泡沫的破灭和蔓延，可能会对亚洲经济体产生影响。

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委员会建议，应该确定非核心存款的银行贷款来源，以便国家银行更完善的控制其贷款组合。

委员会建议监管机构密切关注超出巴塞尔协议3条件的银行资本增值要求，以提高资本充足率要求。

他们也提出了通过使用当地货币发行公司债券，以减少对美元的依赖。



