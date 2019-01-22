警方：竞选期晋第10天．接17投报2调查中 金马仑警区主任阿沙里副警监指出，金马仑国席补选竞选期来到第10天，警方至今已经接获17项投报，其中包括昨日在双溪哥央发生事件，以及政府用车被指滥用的投报，两起案件都已在调查当中。

（金马仑21日讯）金马仑警区主任阿沙里副警监指出，金马仑国席补选竞选期来到第10天，警方至今已经接获17项投报，其中包括昨日在双溪哥央发生事件，以及政府用车被指滥用的投报，两起案件都已在调查当中。

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派钱事件交反贪会调查他说，上述两起案件都是由国阵阵营投报的。在所有17项投报中，有一项已经开档，即此前社交媒体广传的邮寄选票照片事件，援引选举法令5（6）（b）条文展开调查；政府用车被指滥用，目前仍在等候案件归类；至于助选团派钱事件，警方已将案件转交给反贪委会作进一步调查。

社媒昨日广传一个视频，可见水源、土地及天然资源部副部长东姑祖布里与国阵竞选团队互相谩骂，而希盟被指企图阻碍国阵竞选团队，根据了解，国阵的助选团已于昨日向警方报案。

阿沙里今日在金马仑国席补选媒体中心召开新闻发布会中表示，这些投报被分成4类，即助选团被指派钱事件、行动室帐篷被破坏、邮寄选票照片在社交媒体广传，以及昨日发生的双溪哥央事件。

247警员今日提早投票

关于明日的提早投票，他说，有247名警员、警官、退休警员和已离职警员有资格在明天投票，投票站共有两个，分别设立在丹那拉打州选区的碧兰璋警局资料中心，以及日莱州选区的双溪哥央警局资料中心。

上述两个投票站的投票时间，分别是碧兰璋警局的上午8时至下午5时30分，选民人数232人，以及双溪哥央警局的上午8时至下午2时，选民人数15人。

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他表示，警方已经告知所有有资格投票的在职警员，包括身在外地执行任务的警员，必须在明日回来投票，一些已退休的警员警官，已承诺会履行本身职责投票，至于一些离职警员是否会投票则不得而知，但他预计明天的提早投票率可达90%。

彭亨副总警长也会亲自到碧兰璋警局巡视投票情况，依照过去经验，预计各候选人也会到场巡视。

投票日逾千警员驻守

他表示，在26日的补选投票日，警方会安排1140名警员警官，包括93名交警驻守在金马仑国会选区，确保投票程序进展顺利，选民能够顺利投票。另外，每个投票中心都会有一名交警驻守，以便维持投票中心外的交通秩序，确保不会有交通阻塞。

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他预料，接下来3天的竞选期气氛将会越来越炽热，其中首相和副首相分别会在25及23日，到金马仑来助选。警方的工作将会很忙碌，但警方已经准备妥当，确保情况受控。

他也透露，过去10天的竞选活动进展顺利，各阵营都有遵循警方的指示行事，而警方也批准了共41张座谈会准证，包括16张来自希盟的申请，以及25张来自国阵的申请。