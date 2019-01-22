叶静薇．各说各话 柔州大臣与外交部出现两个截然不同的说法，事情发展出现巨大转折叫人哗然。

柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安日前登上在马新海域上执勤的航标船引发领海争议，新加坡外交部指此乃挑衅行为，为此展延马新依斯干达特区部长级联委会会议，尔后的发展更堪称峰回路转。

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奥斯曼沙比安坚持本身没有入侵新加坡海域，认为此事不是一项课题，并指他获得外交部长拿督赛富丁和副部长默许。岂料，外交部之后却发表文告指从来不曾同意奥斯曼沙比安所为，更指外交部官员在部长指示下再三联络大臣办公室，希望大臣能终止巡视。

柔州大臣与外交部出现两个截然不同的说法，事情发展出现巨大转折叫人哗然。可是，首相敦马哈迪却又有另一不同的说法，他为奥斯曼沙比安护航，指大臣并未侵入新加坡水域，并对事件引起的反应感到惊讶。

柔州大臣所引发的争议显示希盟政府缺乏协调且方向不一，甚至是各说各话的情况，这是件很糟糕的事。目前还未能断定谁是谁非，但外交部和柔州大臣的形象肯定都遭到一记重锤。

希盟政府执政8个月来，接二连三发生步伐不协调、言论与方向不一致，并各自推翻彼此言论的情况。副首相兼妇女、家庭及社会发展部长拿督斯里旺阿兹莎上周在主持首相署委员会会议后提及大马可效仿冰岛向18岁以下青少年实施宵禁令，唯还需周详考虑。可是，妇女、家庭及社会发展部副部长杨巧双甫于上个月在上议院回答问题时表示政府无意落实18岁以下青少年宵禁措施。部门的立场摇摆不定吗？

另外，旅游、艺术与文化部副部长巴迪亚在9月份时指该部向教育部建议，让各州学校分开放假，以舒缓国内旅游景点在学校假期时过于拥挤的问题，但该部部长拿督莫哈末丁可达比较后却指此建议行不通，纯属副部长的个人看法。

从接二连三的“自打嘴巴”情况可看出，政府协调力不足，方向欠一致之外，领导们似乎也没有做到划分清楚政府代表立场与个人意见的环节。身为国家级领导，一言一语都有其威信，必须挥别从前“脱口而出”的习惯。

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如果政府总是在自己推翻自己，不管是对治国、招商引资和国家声望都起着负面的影响，人民捉摸不了政府政策与方向，同时平添投资者的忧虑。

新的伙伴需要磨合期，新执政的希盟政府同样需要磨合期，但若历经8个月却仍在协调力、方向、身份认知等环节上磨合，这样的进展是辜负了人民的期望。