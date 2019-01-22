指竞选活动遇挑衅．南利1夜2度报案 金马仑国会议席补选国阵候选人南利莫哈末针对昨晚展开竞选活动遇到挑衅事件，于今日凌晨2度到双溪哥央警局报案。

南利（左二）在莎哈尼札（左二）的陪同下，到双溪哥央警局报案。（图：星洲日报）

（彭亨．立卑21日讯）金马仑国会议席补选国阵候选人南利莫哈末针对昨晚展开竞选活动遇到挑衅事件，于今日凌晨2度到双溪哥央警局报案。

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在今日凌晨3时15分，南利在巫统马兰区部主席拿督斯里莎哈尼札的陪同下报警。

根据其报案书，他与其助选团包括前人力资源副部长拿督斯里玛芝娜、姆阿占沙州议员拉查礼、巫统云冰区部秘书沙哈里在冷加及迪东原住民村庄展开竞选活动时，看见1辆深绿色的四轮驱动车，该辆车的车体贴有国旗及印有希盟徽章的旗帜。

“我们检查有关车辆，在后方发现一个装有希盟宣传品的盒子。”

副部长要求助理交出手机

不久后，南利于凌晨3时42分再次报警，他在报案书中说，他及其助理于昨日下午6时前往甘榜达佑途中，遇到1名男子以粗暴的语气，要求其助理交出手机。

为了平复当时的情况，南利下车，这时发现有关男子原来是水务、土地及天然资源部副部长东姑朱比里。

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根据报案书，当时双方发生冲突，朱比里爬上南利的车辆，企图抢其助理的手机，过程中，朱比里以粗语骂车内的3名乘客及司机。

此外，当时人在现场的巫统云冰区部宣传主任拿督斯里玛芝娜受询时直言东姑朱比里行为粗鲁，并反复使用“没教养”字眼。

“我不得不劝他冷静下来。”

另一方面，立卑警区主任阿兹里警监证实警方接获国阵候选人的报案，并将会展开调查。