菲南穆斯林自治区公投‧料通过成立“国中国” 预计有280万居民参与投票，决定是否批准总统杜特尔特制订“邦萨摩洛统一法”，创建“邦萨摩洛”，又称“摩洛国”，让当地成立具有更大自治权的自治区，有媒体形容相当于“国中国”。

一个投票站外出现等候投票的长长人龙。（图：法新社）

（马尼拉21日综合电）菲律宾南部棉兰佬岛的穆斯林自治区周一公投，决定是否成立新的政治实体，使这个贫困、盗匪及伊斯兰极端主义横行的地区有望透过和平进程结束数十年来的分离主义冲突。

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预计有280万居民参与投票，决定是否批准总统杜特尔特制订“邦萨摩洛统一法”，创建“邦萨摩洛”，又称“摩洛国”，让当地成立具有更大自治权的自治区，有媒体形容相当于“国中国”。

摩洛族是当年西班牙殖民者对该地区穆斯林的称呼。

公投分两日进行，棉兰佬岛穆斯林自治区、哥打巴托市及伊莎贝拉市在周一进行公投。一旦获通过，现时的棉兰老岛自治区将易名为“邦萨摩洛棉兰佬岛穆斯林自治区”，可获得更多政府资金、收入份额及拥有区内所有资源的控制权。

投票中心被掷手榴弹

哥打巴托及伊莎贝拉目前并非自治区一部分，哥打巴托公投一旦通过，将成为新自治区首府。

在核心区域的投票率非常高。投票一开始就发生惊险事件，有人在哥打巴托一座投票中心入口抛掷手榴弹，所幸并未爆破。

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当时在这枚爆破物仅数公尺的芒哈拉眼泛泪，心有余悸地表示，她感到害怕，一度曾想放弃投票，“但这无法阻止我”。

一般预测“赞成”票将占大多数，届时该地区将获授予行政、立法及财政权。当地40年的冲突已夺走逾12万人的性命，是亚洲其中一个最贫穷地区，且随时可能遭激进分子渗透。

中央政府会继续监管防御、安全、外交及货币政策，同时委任一个由摩洛伊斯兰解放阵线（MILF）管理的过渡政府。新的自治区料在2022年举行大选，摩伊解料将主导新的自治区政府。政府和摩伊解都希望一个新的和稳定的“摩洛国”，将可为这地区吸引投资。

摩伊解主席穆拉德周一告诉CNN（美国有线新闻网络）菲律宾台，“我们有信心，‘赞成票’会赢。”他还说，“如果没有操纵和恐吓，必能取得压倒性通过。”

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穆拉德在哥打巴托市时也向记者说，这不是斗争的结束。他说：“这（过渡到执政）是我们斗争的另一层次，它可能更加艰辛，因为我们的敌人可能是我们自己。”

对于总统杜特尔特而言，这场公投对他的施政也是一项推进力。虽然“邦萨摩洛”自治区项目是由前朝政府提出，但曾担任棉兰佬岛达沃斯市长22年的杜特尔特，因成功取得国会支持也居功不小。这是前任政府未能达成的进展。

公投成绩预计于周五揭晓。

专家指出，扩大权力下放给区域是近年来记亿中降低该区域高企的无法纪状况的的最好机会。

摩伊解已表示，在取得更大的自治权后，将放弃推动该地区独立。他们也认为，这也有助他们控制那些与IS有联系、规模较小但更激进的组织。

（图：法新社）

若公投遭否决局势更乱

分析认为，若公投遭否决，反政府及恐怖组织料趁机壮大，令南部局势更混乱。即使公投通过，自治区政府亦需尽快改善当地长期以来的贫穷问题，避免失去选民支持。

摩伊解曾经谴责极端分子，并认为因权力下放进展缓慢，才让马拉维市在2017年惨遭效忠“哈里发国”IS的占领的背后因素。目前，棉兰佬区仍未解除2017年开始实施的宵禁令。