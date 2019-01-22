骆宇欣．伪装首相只是伪命题 金马仑补选，国阵战将南利似乎“隐身”了，未见太多的拉票举动，似是也推拒了国营电视台为候选者们开设的电视辩论。

金马仑补选，国阵战将南利似乎“隐身”了，未见太多的拉票举动，似是也推拒了国营电视台为候选者们开设的电视辩论。至于会否在最后一分钟现身则不得而知。

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反之，身为巫统顾问的前首相纳吉则高调助选。无官一身轻的他抛开往日西装大衣和保镖随扈，不是与地方上领袖家常聚餐，就是乘坐小摩哆进甘榜，频与原住民互动，还不时上传图文嘲讽时政，也笑称自己是穿着桃红色马来衣而非橙色扣留服。这些脸书动态往往在极短的时间收获大量点赞，亲和力比当初执政时更见提升，在他专页里的仇恨留言粗略估计基本消散了60%，只有中文转载的粉丝专页还是有基本95%渐渐微弱的闹腾。

补选投票就在这周六，面对纳吉高涨的人气，除了毫无新意的贪腐指控，也有形象正派的希盟领袖表示纳吉仍在伪装自己是巫统主席、假装是首相，让偏远地区的原住民“误以为”国阵还在执政，进而把补选的票划给“蓝秤”。

照理说如今已即将研究进入5G时代，在我国就算通讯再偏远闭塞的地区，也不至于过着“不知有汉，无论魏晋”的小世界。更何况，这是在西马半岛的金马仑，一个相对来说有较完善通讯，经济活动较其他州属偏远山区更活跃也更容易接触到外来消息的原住民/垦殖区。

改朝换代了即将九个月，通俗点说，怀胎也应该快生了，就算有人未能及时收到讯息，但是，单看纳吉下野如今远逊于执政时的排场，再没有铺天盖地的蓝旗和大批重量级官员随行，如此情景，就算是升斗小民，心思通透者不难看出时局已有了变化。

面对原住民或垦殖区的诉求，在原产品价格升不上去且外销出口政策已冻结的情况下，纳吉怎么可能伪装首相，不去解释这一切的困境肇因？

于是乎，笔者以5%的逻辑思维粗略估计，纳吉伪装自己仍掌权在任首相“诱导”庞大原住民选票的隐忧，只不过是伪命题，不足为惧。

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只要希盟请出敦马站台，以我旧大马第四任首相和新大马第七任首相的英明睿智光环加持，必能让曾经的铁票群体忆往昔峥嵘岁月。想起ayahanda敦马爸爸对垦殖区与原住民的政策照顾，在这周六投给换了旗帜的敦马代表阵营，让执政党在国会里的声音更大一些。继续让这位政坛强人带领我国回到上世纪80年代的光荣，迎战2020AI人工智能时代，实现前朝难以达成的2050转型计划。