梁咏琪担任个唱嘉宾·陈晓东：不想打扰张栢芝 陈晓东将於3月9日在红馆举行《陈晓东PLANET XT巡回演唱会—香港站》，昨日举行记者会，约20名忠实粉丝撑场。之前有报道指张栢芝是演唱会表演嘉宾之一，又指他已问准太太？陈晓东笑说：“你们曳曳啦，经常制造这些话题给我。”他透露表演嘉宾其实是梁咏琪。

（图：香港明报）

（香港22日讯）陈晓东将於3月9日在红馆举行《陈晓东PLANET XT巡回演唱会—香港站》，昨日举行记者会，约20名忠实粉丝撑场。之前有报道指张栢芝是演唱会表演嘉宾之一，又指他已问准太太？陈晓东笑说：“你们曳曳啦，经常制造这些话题给我。”他透露表演嘉宾其实是梁咏琪。

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陈晓东昨日出席演唱会记者会，宣布个唱在3月9日举行，现场播放东东与旧爱张栢芝昔日合唱片段，以及他与李彩华丶梁咏琪（Gigi）的电影片段。提到之前有报道指张栢芝将会担任演唱会表演嘉宾，并已获他的太太批准？东东笑言大家想多了，只是传媒硬硬为他制造话题，他说：“栢芝应该未必会做嘉宾，她生活有新开始，想给她多些空间，不想打扰她。”

努力操肌

目标麒麟臂

他随後也正式宣布演唱会嘉宾是梁咏琪（Gigi），他说Gigi好有义气，今次合作会有火花，要唤回当年两人合作的电影《初恋无限Touch》的集体回忆。陈晓东透露还有秘密想法，但暂时不透露，只说到时或有惊喜。问他会否安排两个女儿上台合作演出？他称两女儿皆喜欢上台表演，经常听他唱歌，最喜欢听《心理游戏》和《方向感》。

演唱会前陈晓东积极操肌，目标是拥有麒麟臂，却不敢饮健身奶粉，怕太大只。他透露，目前老婆现居於北京，让他没汤水喝变dry，腰酸骨痛也没有人代劳按摩，笑指老婆是他私人按摩师，期望农历新年可一家团聚或出外旅行避年。

陈晓东的个唱嘉宾为梁咏琪，非外界传出的张栢芝。

内部订购爆满未必加场

他表示，演唱会预售及内部订购已爆满，今日公开售票，没有太压力。虽然有朋友投诉扑飞难，但因为红馆档期紧张，而且搭台需时，要看情况才决定能否加场，或之後再回港开巡回演唱会尾站。已计划在北京丶上海丶广州丶星马及美加巡回演出，他不敢订下总场数目标，想放松心情随遇而安，其间亦会分身拍剧和拍电影。

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金童玉女曾爱得轰烈

陈晓东与张栢芝於2000年相恋，当时爱得轰烈，被视为金童玉女的一对。不过这段情只维持了一年多便告分手，他们再见亦是朋友，有保持联络。他们分开逾18年，各有经历，东东已婚育有一对宝贝女，而栢芝经历跟谢霆锋的失败婚姻，现育有三子。两人在舞台再相会绰头十足，令人期待，但原来只是误传。（香港明报）