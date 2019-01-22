反废死联盟：主导联署．马青仅协助收集签名 反废死联盟负责人邢智立指出，在金马仑巴登威利的签名运动的确是由马青响应反废死联盟发起，因为该组织没有足够的人力资源在今年第一季国会前收集到10万个签名。

（吉隆坡21日讯）反废死联盟负责人邢智立指出，在金马仑巴登威利的签名运动的确是由马青响应反废死联盟发起，因为该组织没有足够的人力资源在今年第一季国会前收集到10万个签名。

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他今日发文告表示，全国反废死联署运动由始至终都是都是由反废死联盟主导，马青只是动员全国的力量协助，而全国各地也有多个组织自发响应主办签名运动。

他说，反废死联盟是一个民间组织，并没有太多的资源与人力发动全国联署，以该组织目前的资源来说，在国会开会前收集10万个签名无疑是非常艰钜的工作，马青在了解这个情况后，主动联系反废死联盟，响应在全国各地发起反废死联署运动。

规定义工穿反废死T恤

“为了这个课题不被政治标签，我们规定所有出席协助联署运动的义工都必须穿上反废死联盟的T恤，也因此让（槟州行政议员）彭文宝没有意识到，让他签名的是马青彭亨州秘书。”

他吁请希盟政府不要意图将这个课题标签为“马青发起”，马青在废死运动中只是协助收集签名的响应单位，在签名收集齐全后，将会由反废死联盟统一整理，并在今年第一季国会由该组织上呈。