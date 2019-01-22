砂去年出口42吨超标. 榴梿果泥商机大 砂拉越本土榴梿果泥拥有庞大的出口市场，去年总共出口了42公吨，超过预定的30公吨目标

砂农业局局长蔡联国（左起）、砂农业现代化、土著地及区域发展部常务秘书依巴宏、砂副首长道格拉斯、砂农业现代化、土著地及区域发展部助理部长阿都拉曼依斯迈以及A.T.A供应公司东主符佩娴，共同展示砂拉越本地榴梿新鲜冷冻果泥。

（古晋21日讯）砂拉越本土榴梿果泥拥有庞大的出口市场，去年总共出口了42公吨，超过预定的30公吨目标。

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砂州政府将继续协助农民开拓本地榴梿市场，包括通过收集商和供应商合作，加强砂拉越榴梿的供应链。



砂副首长拿督阿玛道格拉斯今日说，砂拉越农业现代化，土著地及区域发展部通过A.T.A供应公司负责收集本地榴梿，并进行果泥冷冻包装。该公司今年1月3日出口第一批数量达12公吨的榴梿果泥至吉隆坡；第二批则有15公吨，于今天出口；第3批则是1月22日，共有15公吨。



道格拉斯今日为砂拉越榴梿果泥出口至吉隆坡主持推展礼时指出，榴梿在中国具有庞大的市场，特别是它可作为蛋糕、冰淇淋、化妆品等各种原料。



他说，砂拉越政府积极协助农民提高榴梿产量，同时解决榴梿供应链的问题，包括船运和其他运输、处理及包装。



“这些榴梿不是猫山王品种，全属本土榴梿，主要产自古晋、三马拉汉、西连、石隆门、巴达旺及木中等。”



（新闻来源：砂拉越星洲日报）