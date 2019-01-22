砂去年出口42吨超标. 榴梿果泥商机大
2019-01-22 10:53
砂去年出口42吨超标. 榴梿果泥商机大
砂拉越本土榴梿果泥拥有庞大的出口市场，去年总共出口了42公吨，超过预定的30公吨目标
（古晋21日讯）砂拉越本土榴梿果泥拥有庞大的出口市场，去年总共出口了42公吨，超过预定的30公吨目标。
广告
砂州政府将继续协助农民开拓本地榴梿市场，包括通过收集商和供应商合作，加强砂拉越榴梿的供应链。
砂副首长拿督阿玛道格拉斯今日说，砂拉越农业现代化，土著地及区域发展部通过A.T.A供应公司负责收集本地榴梿，并进行果泥冷冻包装。该公司今年1月3日出口第一批数量达12公吨的榴梿果泥至吉隆坡；第二批则有15公吨，于今天出口；第3批则是1月22日，共有15公吨。
道格拉斯今日为砂拉越榴梿果泥出口至吉隆坡主持推展礼时指出，榴梿在中国具有庞大的市场，特别是它可作为蛋糕、冰淇淋、化妆品等各种原料。
他说，砂拉越政府积极协助农民提高榴梿产量，同时解决榴梿供应链的问题，包括船运和其他运输、处理及包装。
“这些榴梿不是猫山王品种，全属本土榴梿，主要产自古晋、三马拉汉、西连、石隆门、巴达旺及木中等。”
（新闻来源：砂拉越星洲日报）
广告
文章来源：星洲日报／砂拉越．2019.01.22
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论