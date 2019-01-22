习：着力防范化解重大风险‧提高防控能力 中国国家主席习近平周一强调，深刻认识和准确把握外部环境的深刻变化和中国改革发展稳定面临的新情况新问题新挑战，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

（中国．北京21日综合电）中国国家主席习近平周一强调，深刻认识和准确把握外部环境的深刻变化和中国改革发展稳定面临的新情况新问题新挑战，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

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省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班当天上午在中央党校开班。习近平在开班式上发表重要讲话。中共中央政治局常委李克强主持开班式，中共中央政治局常委栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正出席开班式。

习近平在讲话中就防范化解政治、意识形态、经济、科技、社会、外部环境、党的建设等领域重大风险作出深刻分析、提出明确要求。他强调，面对波谲云诡的国际形势、复杂敏感的周边环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们必须始终保持高度警惕，既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件；既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。

另据报道，中国首艘航母“辽宁舰”周一上午驶离大连造船厂码头前往黄海北部海域，针对大修与舰岛改造进行首次海试。