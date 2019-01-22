星观点．维护司法形象 重建司法形象、提高司法公信力非朝夕可成，于此漫长过程中，除了正面的建设，也要避免负面事件的冲击，以免影响重建司法形象的努力。

总检察长汤米汤姆斯、联邦法院首席大法官里察马拉尊在2019年东马司法年会晚宴活动上与其他知名律师和社运分子一起跳舞的视频在网上流传，引起争议。

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目前主要有两种意见，有者批评汤米汤姆斯与里察马拉尊的行为影响司法界的形象，有者则为他们辩护，称仅是跳舞，何来影响？

两方意见完全相悖，争议重点在于总检察长、联邦法院首席大法官、掌管法律事务的首相署部长一起跳舞，是否不妥当？总检察长、大法官也是人，他们也有自己的生活与交际需求，一起跳舞并不意味他们的职业操守已受沾污，或者工作受到影响。事实上，也有人辩称，那只是平常的跳舞活动，没有必要大惊小怪，亦无需批评。

然而总检察长、大法官等人在享有生活自由之际，亦应该了解自己身份的特殊性，懂得适当的避嫌，以免让外界产生负面观感。跳一场舞，并不会影响他们的专业操守，但却可能或多或少影响外界对司法界的印象。

一如“正义不但须获得伸张，而且必须让人看到正义的伸张”，司法的公正也必须被人民看到。重点在于人民“看到”，以及由此衍生的感受。

现代民主体制强调分权与制衡，总检察长、大法官与首相署部长共舞的场面，或会引起不必要的猜疑与疑虑，冲击人们对司法界的信心。

尤其我国于上世纪八十年代经历司法危机后，目前处于重建司法公信力的阶段，相关者更需谨言慎行。

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2016年也发生过类似事件，网上流传一段视频，显示时任总检察长阿班迪与旺祖乃迪、莫哈末沙烈、阿扎丽娜和南茜等部长在国庆日活动上一起跳舞，引爆朝野争议。当时的在野党猛烈抨击有关行为不当，而国阵领袖则辩称并无不妥，如今朝野身份大调转，立场也改变。在这个课题上，政党与政治人应坚守政治原则，维持一致立场，而非操弄双重标准。

重建司法形象、提高司法公信力非朝夕可成，于此漫长过程中，除了正面的建设，也要避免负面事件的冲击，类似“共舞事件”不宜再发生，以免影响重建司法形象的努力。