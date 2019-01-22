2019中国最富女性揭榜‧杨惠妍身家770亿居首 中国2019最富有女性榜单周一揭晓，碧桂园副主席杨惠妍再度蝉联榜首，身家达1269亿人民币（约770亿令吉）；龙湖集团董事长吴亚军以607.5亿人民币财富位列第二，富华国际集团主席陈丽华排第三，身家达391.5亿人民币。

碧桂园副主席杨惠妍。（档案照）

（中國‧北京21日综合讯）中国2019最富有女性榜单周一揭晓，碧桂园副主席杨惠妍再度蝉联榜首，身家达1269亿人民币（约770亿令吉）；龙湖集团董事长吴亚军以607.5亿人民币财富位列第二，富华国际集团主席陈丽华排第三，身家达391.5亿人民币。

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25女富豪财富缩水22%

据了解，今年上榜的25位女富豪财富总额为5201.3亿人民币，与2018年的6703.4亿人民币相比下跌22%。福布斯中国指出，2018年伴随著全球股市的低迷，上证指数跌幅达25%，恒生指数也难逃魔掌，下跌15%。因此，加速了中国女富豪们的财富缩水。

此外，今年入围门槛为74.3亿人民币，低于去年的93.7亿人民币，从上榜女富豪的地域来看，北京、上海、深圳、佛山4座城市占据了半壁江山，女富豪们的平均年龄为53岁。

前5名女富豪中，有4位来自房地产行业，另外3位分别是吴亚军、陈丽华以及SOHO中国CEO张欣。

首次进入榜单的的6位新晋女富豪中，最引人注目的就是随著海底捞香港上市、身家大涨的两位联合创始人：舒萍、李海燕，她们分别是主席张勇、董事施永宏的夫人。