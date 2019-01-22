阿邦佐欲学邓小平. 打造砂成“小中国” 砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里要向中国“改革之父”邓小平当年透过基本建设发展推动深圳发展的模式看齐，以期将砂拉越打造成“小中国”（little China）

（古晋22日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里要向中国“改革之父”邓小平当年透过基本建设发展推动深圳发展的模式看齐，以期将砂拉越打造成“小中国”（little China）。

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他说，中国经济改革开放政策取得成果，让中国现在成为世界经济龙头。



阿邦佐哈里在1988年作为工业部长时曾前往深圳考察，看到深圳从过去的乡区，在邓小平经济改革开放政策下，大力推动地区的基本建设，从深圳延伸到山东、天津，使到整个区域蓬勃发展，成为中国非常重要的国际经济区。



他说，砂拉越可将这视为学习典范，目前砂州政府也正积极在州内推动基本建设发展，尤其是乡区，因为政府深信只有将地区基本建设发展起来，才能进一步带动整个地区的经济。



“只要我们提升地区基本建设发展，带动地区在区域内的竞争力，我们也可以成为小中国，这是我们的愿望。”



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阿邦佐哈里昨日下午见证砂能源与峇贡徙置区教育基金意向书签署仪式上致词时，如是说。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报）