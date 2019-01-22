忆述北海道撞车意外·曾志伟∶从没这么接近死亡 曾志伟去年12月底在日本北海道自驾游发生交通意外，他的座驾跟香港警务处刑事及保安处长李志恒的座驾迎头相撞，李志恒颈椎受伤要做手术，曾志伟的第5及第7节肋骨有裂伤。





身在台北为电影开工的曾志伟（左），昨日与女儿曾宝仪出席活动，并首次公开讲述车祸经过。 （图：香港明报）

（台湾．台北22日讯）曾志伟去年12月底在日本北海道自驾游发生交通意外，他的座驾跟香港警务处刑事及保安处长李志恒的座驾迎头相撞，李志恒颈椎受伤要做手术，曾志伟的第5及第7节肋骨有裂伤。

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意外发生后，曾志伟要到台湾继续为电影开工，昨日他跟女儿曾宝仪现身台北一间餐厅的开幕活动，曾志伟首次公开讲述事发经过。

他形容撞车时像碰碰车一样，觉得人生从没这么接近死亡。他回忆当日四处都是白雪，李志恒的车出现时已几乎在路中间，“走到我没路可走时，我还想绕到另一边，说时迟那时快，那辆车就像溜冰一样冲过来。好像碰碰车一样，天昏地暗、天旋地转。到眼睛张开就看到白雪、碎玻璃，车子面目全非，像是拍电影才会有的情景”。

他形容车撞到不像车，还在漏油，安全气囊爆开，车胎也爆掉。车厢内的情况更混乱，行李箱爆开，买的蛋糕飞得到处都是，他第一次感觉死亡就在眼前。曾志伟透露事后曾回港跟朋友见面，他当时对朋友说∶“你要庆幸我们现在是聚餐，而不是到殡仪馆看我！”

他又称意外后被送到医院检查，医生最初说没事，岂料出院第二天紧急联络他说：“里面看没事，但从外面看就裂开”。曾志伟说没想到肋骨裂伤这么痛，深呼吸、弯腰都会痛。医生对他说肋骨受伤无药医，要多休息并要多深呼吸，不然会有患肺炎的可能。（香港明报）