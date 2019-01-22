探讨与伊民事法庭同级. 砂重新定位土著法庭 首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里透露，砂政府正探讨提升土著法庭的系统与定位，让土著法庭与伊斯兰法庭及民事法庭同等级

砂首长阿邦佐哈里（右六）为第7届砂文化大会主持闭幕礼。右五为砂副首长兼第7届砂文化大会筹委会主席道格拉斯；右七为砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长拿督斯里花蒂玛阿都拉。

（古晋22日讯）首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里透露，砂政府正探讨提升土著法庭的系统与定位，让土著法庭与伊斯兰法庭及民事法庭同等级。

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基于涉及法律问题，因此砂政府成立特别委员会，由熟悉土著法令的学术界人士、司法界代表及社区领袖等专业人士，着手研究相关事宜后产生妥当结构。



“在探讨的过程中，也能让相关专业人士就砂拉越土著习俗与沙巴及其他地方的习俗不同之处，展开详细研究。”



阿邦佐哈里是于前晚在砂文化大会闭幕晚宴上致词时，如是说。



与此同时，砂拉越各民族代表在第7届砂文化大会中，总共提呈156项大会提案，提案内容主要是各民族的习俗、文化，以及传统文化等课题。



其中，华族代表提呈华族习俗及教育相关课题，马兰诺族代表则提呈该族的习俗地课题。



对此，阿邦佐哈里承诺，他将仔细研究各族提呈的提案，包括比达友族、印裔，探讨各族所关注的事项。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报）



