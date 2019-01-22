郑联科：选民关注民生课题．国阵伊党合作非重点 马华副总会长拿督斯里郑联科认为，国阵与伊斯兰党合作不是焦点，民主制度就是每个人都可以在竞选期间为任何人助选。

（金马仑21日讯）马华副总会长拿督斯里郑联科认为，国阵与伊斯兰党合作不是焦点，民主制度就是每个人都可以在竞选期间为任何人助选。

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他说，金马仑华裔选民所关注的问题，并非国阵是否与伊斯兰党合作，反之是注重于全国课题及当地的民生课题。

“从我们拜访选民至今，他们都不曾挑起这个问题，他们比较关注金马仑的塞车和土地问题。”

他今天在碧兰璋马华竞选中心联合国阵候选人南利莫哈末诺召开新闻发布会时，如是表示。较早前，彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪也在另一个场合，提出相同的想法。

他告知，他们已把金马仑面对的问题传达给彭亨州政府，相信国阵的国会议员将配合州政府合力解决。

指国阵有望获得新支持

当询及国阵与伊党合作是否会影响华裔选票，他表示，马华在走访选区时，许多华裔都不满换了新政府后，不仅旧的问题无法获得解决，且许多问题变得更糟糕。

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“对此，我们（马华）认为国阵有望获得新的支持，这是因为大部份华裔都关注全国的课题，包括希盟政府执政后没有兑现竞选承诺。”

针对此次补选接近农历新年，是否会影响华人返回金马仑投票，郑联科认为，马华在竞选期展开至今已沿户拜访选民，并通过各种方式与华裔选民交流。

此外，南利莫哈末诺指出，如今竞选期已过去一半，无论是原住民、华人或印度人都给予他支持。

出席者包括马华妇女组主席拿督王赛之，南利莫哈末诺的夫人罗扎娜等。