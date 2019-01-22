为名利制造基因编辑宝宝‧贺建奎将交公安机关处理 广东省“基因编辑婴儿事件”调查组周一发布消息称，现已初步查明，该事件乃贺建奎为追逐个人名利，自筹资金，蓄意逃避监管，私自组织有关人员，实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动。涉嫌犯罪的人员将移交公安机关处理。

中国南方科技大学副教授贺建奎。（法新社档案照）

（中國‧北京21日综合电）中国南方科技大学副教授贺建奎去年声称，一对经基因编辑对爱滋病免疫的双胞胎姐妹在中国健康诞生，引起全球哗然。



广东省“基因编辑婴儿事件”调查组周一发布消息称，现已初步查明，该事件乃贺建奎为追逐个人名利，自筹资金，蓄意逃避监管，私自组织有关人员，实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动。涉嫌犯罪的人员将移交公安机关处理。



新华社的报道又指出，在有关实验中，最终有两名志愿者怀孕，其中一名已生下双胞胎女婴，名叫露露和娜娜，另一名志愿者正在怀孕。



调查组指贺建奎在前年3月至去年11月，通过他人伪造伦理审查书，招募8对夫妇志愿者参与实验，又为规避爱滋病病毒携带者，不得使用辅助生殖的相关规定，策划他人顶替志愿者验血，指使个别从业人员，违规在人类胚胎上进行基因编辑并植入母体。



调查组批评有关行为严重违背伦理道德和科研诚信，严重违反国家有关规定，在国内外造成恶劣影响。调查组有关负责人续指，对贺建奎及涉事人员和机构将依法依规严肃处理，涉嫌犯罪的将移交公安机关处理。