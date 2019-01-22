延续上周五涨势‧马股开盘扬升 大马股市延续上周五（1月18日）的涨势，在部份蓝筹股获投资者力捧下，马股今日（1月22日）早上走势扬升。

（吉隆坡22日讯）大马股市延续上周五（1月18日）的涨势，在部份蓝筹股获投资者力捧下，马股今日（1月22日）早上走势扬升。

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马股开盘上涨6.66点至1698.88点，截至9点40分，富时综合指数报1695.25点，升3.03点。

富时全股项指数升25.66点，报11730.02点；富时创业板指数报4485.76点，升16.22点。

上升股283只，下跌股188只，平盘股267只；成交量达7亿1510万股，总值2亿5492万令吉。

在众多蓝筹股中，马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）跌6仙，报9令吉46仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）报24令吉70仙，跌10仙。

国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）升4仙，挂8令吉64仙。

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国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）下跌2仙，报13令吉66仙。

热门股阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）升1.5仙，报23.5仙。

仙股沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）报28.5仙，没有起落。

科恩马集团（KNM,7164,主板能源组）报9.5仙，升半仙。