林冠英：国人团结击溃贪污政权‧大宝森战胜邪恶节庆 民主行动党秘书长兼峇眼国会议员林冠英说，大宝森节是一个战胜邪恶的节庆，是我们战胜教唆贪婪，憎恨与横蛮的邪恶之后，还愿的节日。

（吉隆坡21日讯）民主行动党秘书长兼峇眼国会议员林冠英说，大宝森节是一个战胜邪恶的节庆，是我们战胜教唆贪婪，憎恨与横蛮的邪恶之后，还愿的节日。

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他发表大宝森节献词时说，这是马来西亚人团结一致，61年来首度击溃贪污政权，成立以民为本新政府之后的第一个大宝森节。因为1MDB贪污丑闻案，我国的财政状况需要3年才能恢复。

“这项贪污的肇祸者一个都不能少，将确保他们面对司法正义，以取回被他们偷走的巨款还给人民。虽然国家财政状况的损毁超出预料，新政府仍然积极努力工作以一步步实现我们的诺言。我们最大的祈愿就是致力迈向种族与宗教和谐，避免不负责任的分子散播分裂，憎恨与暴力导致破坏国家团结的目的得逞。”

他说，行动党尊崇伊斯兰在国家宪法上作为马来西亚联邦宗教的地位，同时也尊崇联邦宪法内保障的非穆斯林宗教自由，大宝森节就是彰显联邦宪法宗教自由的实例。

行动党坚信共享的社会是一个既团结又欢庆多元的社会，确保人民对国家有归属感及确保宪法赋予人民的社会权力获得保障，即：民主参与与尊崇法治；提供全民社会经济正义，特别是贫穷群体；尊崇多元与人类尊严；提供平等机会及保护环境。