林吉祥：展现各宗教理解包容‧“盼马成多元化典范” 民主行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥希望我国在世界成为和平、宗教及多元化的典范，向世界展现如何在宗教间拆卸误解、仇恨及偏狭的围墙，并在各个信仰间建立理解、和谐以及包容的桥梁。

（八打灵再也21日讯）民主行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥希望我国在世界成为和平、宗教及多元化的典范，向世界展现如何在宗教间拆卸误解、仇恨及偏狭的围墙，并在各个信仰间建立理解、和谐以及包容的桥梁。

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他今日发表大宝森节贺辞时说，他每逢大宝森节都会缅怀已故吉兰丹州前州务大臣兼伊党精神领袖拿督聂阿兹及已故行动党主席卡巴星，并希望逝者在世时所树立的榜样，能启发我国在国际和平和人类文明，并做出贡献。

他说，聂阿兹曾于2013年的大宝森节前往卡巴星的住家拜访后者，也曾在卡巴星的住家欢庆自己的82岁生日，并赠送卡巴星生日蛋糕。

他表示，卡巴星当时说，虽然自己与聂阿兹彼此意见分歧，但相处得不错，并认为聂阿兹让他感到温暖且表现友善；聂阿兹也在卡巴星车祸逝世后在脸书表达哀悼。