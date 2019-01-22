彭大臣：可助解决土地问题．“能互相帮忙会更好” 彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪指出，彭亨州政府有心要帮助金马仑人民解决土地的问题，但如果能够大家互相帮忙，那么就会更好了。

南利（左六起）陪同旺罗斯迪出席金马仑天后宫礼堂开幕典礼，右五金马仑太元道教总会主席李城林。（图：星洲日报）

（金马仑21日讯）彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪指出，彭亨州政府有心要帮助金马仑人民解决土地的问题，但如果能够大家互相帮忙，那么就会更好了。

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他说，能够帮到金马仑人民的，他身为州务大臣一定会给予协助，土地事务是州政府的权限，人民必须想清楚究竟谁才是能真正帮到他们的人。

他今晚出席金马仑天后宫礼堂开幕典礼致词时强调，这次是受邀请出席活动，而非来助选。

陪同他出席活动的还有国阵金马仑国席补选候选人南利。

旺罗斯迪说自己很了解华人，华人只要能够做生意、有钱赚，经济变好，就会作出明智的选择。

“今晚我在这里，是因为你们邀请我来，我知道如果你们不支持南利的话，你们不会邀请我的。”

“如果我们胜出了，我还会再来这里见你们的。你们好好想想，我每次回选区，都会来金马仑，我来金马仑，你们就可以见我了，需要帮忙的话，我能够帮忙的，都会给予帮忙。”

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已给51农民农地准证

他指出，此前他已经给予51名农民农地准证，让他们能够靠耕种维持生计，但他并未见过这些人，只有推荐人而已。

这显示只要这些土地的申请符合资格，在审查后就可以批出去，而他也尽力给予协助。

他也透露，这个星期三他将会再移交农地契约给另外22名农民，可是在批准申请前，他并没有承诺任何事情。接着还陆续会有农地契约被批准，但碰到补选投票，可能会延后。

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他强调，彭亨州政府从来没有阻止金马仑的农民耕种，只要是小型经营来维持生计，州政府很欢迎，如果是大集团式的非法开伐，州政府绝对不会批准。

促拖欠地税者快还税

另一方面，彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪说，去年彭州政府就被拖欠了8100万令吉地税，并呼吁拖欠者还税，以便州政府能够用这些钱去进行利惠人们的事。

他说，彭州政府无意拿回土地，但对于那些连续欠税5年，生产却不错的农民，州政府或会拿回土地，如果有关人士只够找吃，州政府则不会对他们采取执法行动。

他今日在丹那拉打为阿拉贝拉礼堂主持开幕礼时致词时说，自509大选后，彭州政府没获联邦拨款，州政府尝试自力更生，设定各地方政府须贡献至少90%税收给州，同时也要收取90%的土地税。

金马仑县会争取建新礼堂

金马仑县议会主席赛纳阿比丁在仪式上致词时说，阿拉贝拉礼堂是在2011年兴建，翌年12月17日建竣并移交给县议会，因处策略地点，自此成为当地及周边一带民众举办活动的场所。

他说，金马仑县议会共有3座礼堂，他们不是不要建更多礼堂，而是没有适当的地段，不管怎样，该会依然会向新联邦政府争取建礼堂。