与谢安琪结婚12年晒恩爱·张继聪感性讲婚姻之道 香港艺人张继聪和谢安琪（Kay）婚后育有一对子女，大儿子张瞻已经11岁，小女儿张靖则快将2岁，一家四口幸福美满，两人也不时在社交网上载生活照分享温馨家庭生活。

（图：IG）

（香港22日讯）香港艺人张继聪和谢安琪（Kay）婚后育有一对子女，大儿子张瞻已经11岁，小女儿张靖则快将2岁，一家四口幸福美满，两人也不时在社交网上载生活照分享温馨家庭生活。

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近日是两人的结婚12周年纪念日，张继聪上载数张照片，包括刻有两人英文名字的杯子，更放闪留言说“快乐不知时日过#12#anniversary”

当天晚上两人又在一间餐厅吃烛光晚餐，庆祝结婚周年纪念。一身性感打扮的谢安琪跟老公头贴头合照，而张继聪则引用一名美国作家兼新闻工作者Mignon McLaughlin的金句哄老婆："A successful marriage requires falling in love many times，always with the same person."意谓一段成功的婚姻，就是要不断堕入爱河，而且还是跟同一个人，相当浪漫甜蜜。

不过对于老公的深情表白，谢安琪也留言感谢对方付出的所有，随后画风突变，搞笑赞张继聪的摄影技巧，把自己拍得像12尺高，两夫妻的这种生活情趣，真的超甜蜜！

对于老公的深情告白，谢安琪幽默回复。（图：IG截图）

（图：IG）

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