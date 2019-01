结婚12年晒恩爱·张继聪感性分享婚姻之道·谢安琪回应超幽默 香港艺人张继聪和谢安琪(Kay)婚后育有一对子女,大儿子张瞻已经11岁,小女儿张靖则快将2岁,一家四口幸福美满,两人也不时在社交网上载生活照分享温馨家庭生活。

近日是两人的结婚12周年纪念日,张继聪上载数张照片,包括刻有两人英文名字的杯子,更放闪留言说“快乐不知时日过#12#anniversary”

当天晚上两人又在一间餐厅吃烛光晚餐,庆祝结婚周年纪念。一身性感打扮的谢安琪跟老公头贴头合照,而张继聪则引用一名美国作家兼新闻工作者Mignon McLaughlin的金句哄老婆:"A successful marriage requires falling in love many times,always with the same person."意谓一段成功的婚姻,就是要不断堕入爱河,而且还是跟同一个人,相当浪漫甜蜜。

不过对于老公的深情表白,谢安琪也留言感谢对方付出的所有,随后画风突变,搞笑赞张继聪的摄影技巧,把自己拍得像12尺高,两夫妻的这种生活情趣,真的超甜蜜!

