周美芬：国阵各党须互相尊重‧“马华要解决权力倾斜” 马华总秘书拿汀巴都卡周美芬说，国阵各成员党必须为今日面临的败选负上责任，与其互相责怪，不如以更公平的方式让各方维持良好关系，各自重振，再以新的方式合作，解决过去所犯下的错误。

周美芬说，马华要迅速回到主流并不容易，但马华已经透过内部自我检讨反省，并已开始系列改革执行蓝图。（图：星洲日报）

（八打灵再也21日讯）马华总秘书拿汀巴都卡周美芬说，国阵各成员党必须为今日面临的败选负上责任，与其互相责怪，不如以更公平的方式让各方维持良好关系，各自重振，再以新的方式合作，解决过去所犯下的错误。

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助选国阵不存在冲突

“政治运作并不是今天提出，明天就可以决定的事情，种种的沟通都需要时间进行，而马华最终目标是解决权力倾斜，达到各党互相尊重。”

她今日接受《星洲日报》访问，被询及马华在推动解散国阵的同时，依然在金马仑补选中为国阵候选人助选的提问时说，这之间不存在冲突，因为马华认同所有在野政党必须合作，以强化在野党监督制衡的力量。

她指出，尤其国阵今次采用直属党员方案，由金马仑原住民南利代表国阵上阵，实属一项大突破，也为大马政治局面注入新的元素。

她表示，马华必须适应扮演反对党的角色，更接地气的掌握每件事，对各项课题要更加敏锐，特别是专注突显监督制衡的形象。

马华机制组织作出改革

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周美芬说，事实上，马华在机制和组织上做了许多改革，比如选举扩大代表制、把马华从服务型的政党，转变为注重竞选策略；很可惜，这些事都无法让外界清楚感受到马华积极地在改变。

她指出，现今的马华处于百废待兴的时代，也是改革最好的时代，要迅速回到主流并不容易，但马华已经透过内部自我检讨反省，并已开始系列改革执行蓝图。

“我们从3个方面来看，马华内部改革工作必须持续、党形象和角色的重塑，包括重新激活支会，继续在地方上服务，重新与人民接轨、以及继续社区服务及联谊活动，但必须更加专注突显对国家政策和民意论证的形象。”

赞魏家祥愿聆听接纳意见

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另一方面，周美芬赞扬魏家祥是个思想开放，愿意聆听和接纳他人意见的领袖。

“身为马华唯一的国会议员，他有这样的才华、包容和冲劲，并大胆采用年轻新领袖，这也印证党的未来很有希望”。

她表示，马华在魏家祥的带领下，尤其在语言上作出很大的改变。

他常常以多语向外界发言，并带动基层不只局限在华语，也必须和其他族群沟通。

周美芬指出，未来的马来西亚是怎样，就是马华未来期望的方向。

她说，马华要循序渐进引导舆论和推动社群，并以本身为全民政党自居的身份，跨出华语圈和其他种族合作。因为，在大马的政党，服务对象必须是全民。