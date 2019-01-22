郑耀民促公开10+6+10华小进展‧“2千万已拨迁建用途？” 马华教育咨询委员会主席郑耀民促请教育部公开增建及搬迁华小的最新进展，以得知作为“10+6+10”增建及搬迁华小计划用途的2000万令吉拨款是否已完全发放。

（八打灵再也21日讯）马华教育咨询委员会主席郑耀民促请教育部公开增建及搬迁华小的最新进展，以得知作为“10+6+10”增建及搬迁华小计划用途的2000万令吉拨款是否已完全发放。

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他发文告说，教育部副部长张念群于去年9月13日表明，政府宣布的2000万令吉华小拨款，属于2018年“10+6+10”增建和搬迁华小计划的拨款，该部将会逐步发放予可在2021年启用的华小。

他认为教育部应该公开已获得拨款的学校名单，并质问该笔2000万令吉的拨款是否已完全发放给有关华小。

“根据教育部最新的国会书面回答，前朝政府批准的10+6新建和搬迁华小，目前只剩下了5+6。说好的“10+6+10”增建和搬迁华小在哪儿了？”

他表示，据了解，前朝政府批准的10+6新建和搬迁华小，逾90%的情况是停滞不前，未来发展情况甚忧，有关华小的董事部和建委会未获得教育部白纸黑字的最新指示，因此不知道下一步该怎么做。

“新政府理应带来新希望，怎么在华校的建校发展上，让我们华社看不到前路呢？”